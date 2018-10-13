В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

Силовики Национального антитеррористического комитета (НАК) в Хасавюртовском районе Дагестана убили двух боевиков, которые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщается на сайте НАК.

По данным НАК, столкновение с боевиками произошло в селе Эндирей. Отмечается, что в операции принимали участие спецназовцы ФСБ России, члены Росгвардии и сотрудники органов внутренних дел.

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«Проведенная органами ФСБ и силами правопорядка операция завершила уничтожение группы сторонников ИГ в Хасавюртовском районе… В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы», — говорится в сообщении.

По информации НАК, ликвидированные боевики ИГ причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, а также убийству двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское, которое произошло в нынешнем году.

Также сообщается, что во время операции пострадали два спецназовца ФСБ и один сотрудник Росгвардии. Подчеркивается, что никто из гражданского населения ранений не получил.

Ранее появилось видео операции по ликвидации боевиков в Дагестане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, ее деятельность запрещена в ряде стран, в том числе в России.