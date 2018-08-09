Медики рассказали о состоянии женщины после родов в самолете под Ростовом

Состояние женщины, родившей в самолете Симферополь — Санкт-Петербург, и ребенка стабильное, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минздрава Ростовской области.

«Женщина и ребенок были доставлены из аэропорта в роддом города Новочеркасска. Их состояние оценивается как стабильное», — сказал он.

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В минздраве добавили, что с пациентами проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Симферополь-Санкт-Петербург, в 13.50 мск совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, так как у одной из пассажирок на борту родился мальчик.

В авиакомпании рассказали, что на борту самолета среди пассажиров были врачи, которые согласились помочь экипажу принять роды.