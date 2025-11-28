28 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 ноября в мире отмечают День без покупок, который совпадает с «черной пятницей», и праздник в честь Красной планеты. У православных христиан начинается 40-дневный Рождественский пост. По народным приметам, если сегодня ляжет снег, то не растает до весны. Какие праздники и памятные даты приходятся на 28 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 ноября

День Красной планеты (День Марса)

Праздник связан с запуском 28 ноября 1964 года с мыса Канаверал межпланетного зонда Mariner-4. Аппарат не совершил посадку, но стал первым в истории, кто сделал снимки поверхности Марса с близкого расстояния. Сегодня День Марса отмечают все, кто увлекается космосом — от школьников до ученых. Хотя человечество еще не ступало на марсианскую почву, работу ведут автоматические станции и марсоходы. Ученые прогнозируют, что первая пилотируемая экспедиция может состояться уже в 2030-х годах.

Всемирный день сострадания

Праздник учредил индийский поэт и общественный деятель Притиш Нанди, вдохновленный древним принципом Ахимсы — ненасилием по отношению ко всему живому. Нанди призывал не просто избегать жестокости, но активно противостоять злу. Впервые День сострадания отметили в Мумбаи в 2012 году, и изначально он был посвящен защите животных и вегетарианству. Со временем традиция распространилась по миру, превратившись в напоминание о важности сочувствия и понимания между людьми.

«Черная пятница»

Не совсем праздник, но знаковая дата, которой ждут те, кто планирует крупные покупки. Идея начинать большие распродажи в конце ноября зародилась в США еще в XIX веке: после Дня благодарения магазины предлагали скидки, чтобы распродать остатки перед Рождеством. Сам термин «черная пятница» появился в Филадельфии в 1960-х. По одной из версий, так говорили полицейские из-за ужасных пробок — после праздника все возвращались из гостей, а студенты ехали в колледжи. Сегодня «черная пятница» закрепилась в массовом сознании как синоним слова «распродажа». Теперь ее устраивают по всему миру, не только в США. Хотя в последние годы многие жалуются, что событие обесценилось, ведь магазины и маркетплейсы теперь предлагают скидки практически круглый год.

Как коварные маркетплейсы стали нашими хобби и болезнью Вот вы конкретно чем занимаетесь по вечерам? Вариантов досуга у работающего человека не так уж и... 17 октября 08:45

Всемирный день отказа от покупок

У «черной пятницы» есть и противники. В 1992 году канадский художник Тед Дейв, осуждавший культуру бездумного потребления, предложил отмечать День отказа от покупок. Главное правило этого дня — сознательно не покупать ничего в течение 24 часов. Это не призыв к аскетизму, а возможность разорвать порочный круг «покупай-выбрасывай» и спросить себя: «А мне это действительно нужно?». В День отказа от покупок активисты в благополучных странах (США, Канаде, Европе) проводят акции, привлекая внимание к проблеме чрезмерного потребления.

close Максим Блинов/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 ноября в других странах

День независимости — Албания. Главный национальный праздник совпадает с Днем флага страны. Его официальная дата учреждена в честь принятия Декларации о государственном суверенитете, которая была подписана 28 ноября 1912 года. Тогда Албания окончательно перестала быть частью Османской империи.

День независимости от Испании — Панама. Панамцы тоже отмечают национальный праздник, но в отличие от других стран, у них День независимости третий за месяц! 3 ноября они праздновали отделение от Колумбии, а через неделю — день первого провозглашения независимости. Каждый из них панамцы отмечают торжественно и ярко.

close Женщина в традиционном панамском наряде «польера» на параде в честь Дня независимости в Ла-Чоррере, Панама Arnulfo Franco/AP

День объедков — США. Четвертая пятница ноября следует за Днем благодарения, одним из главных праздников в календаре американцев. В этот день в США принято доедать остатки фаршированной индейки и тыквенного пирога, которые накануне украшали праздничные столы. Поэтому в народе пятницу после праздника прозвали Днем объедков.

Религиозные праздники 28 ноября

Начало Рождественского поста

28 ноября начинается последний многодневный пост в году. Он продлится 40 дней и завершится 6 января, в канун Рождества Христова. В церковном уставе этот период именуется Малой четыредесятницей, а в народной традиции его называли Филипповками, так как ему предшествует день памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост 2025–2026: календарь питания и правила соблюдения Рождественский пост для православных христиан — это сорок дней подготовки к одному... 27 ноября 10:06

Считается, что традиция держать этот пост возникла в III–IV веках. Изначально он длился семь дней, но в X–XII веках стал сорокадневным. Самым строгим периодом Рождественского поста считаются дни с 2 по 6 января. Пост заканчивается в ночь на 7 января с восходом первой звезды, которая указывала волхвам путь к Иисусу.

Важно помнить, что Рождественский пост, как и любой другой, предполагает не только ограничения в пище, но и духовную работу: отказ от лжи, гнева, клеветы и других отрицательных появлений.

28 ноября Русская православная церковь вспоминает: • мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, диакона;

• мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия;

• мученика Димитрия Дабудского;

• священномучеников Николая Щербакова и Петра Канардова, пресвитеров, Никиты Алмазова, • протодиакона и мученика Григория Долинина.



Церковь совершает празднование Купятицкой Иконы Божией Матери.

Народные праздники и приметы 28 ноября

Гурьев день

В народном календаре 28 ноября — Гурьев день, названный в честь святого Гурия. Его почитали как защитника семейного очага и покровителя женщин в несчастливых браках. Ему молились о мире в семье, здоровье близких и избавлении от болезней — особенно детской зубной боли.

Поскольку день приходился на конец осени, крестьяне активно готовились к зиме. Существовала поговорка: «Зима слезает с лошади и рассыпает снег». В этот день особо ухаживали за лошадьми: чистили конюшни, чинили сбрую и щедро кормили животных.

Приметы

В Гурьев день нельзя ругаться с женой, иначе разлад в семейной жизни затянется.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе сам обеднеешь.

Если на Гурьев день выпал снег, он продержится до самой весны.

Какие исторические события произошли 28 ноября

1365 год — на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь.



— на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь. 1520 год — экспедиция Фернана Магеллана вышла в океан после прохода Магелланова пролива. Путешественник назвал его Тихим океаном.



— экспедиция Фернана Магеллана вышла в океан после прохода Магелланова пролива. Путешественник назвал его Тихим океаном. 1660 год — основано Лондонское королевское общество, одно из престижных научных сообществ мира.



— основано Лондонское королевское общество, одно из престижных научных сообществ мира. 1811 год — в Лейпциге впервые исполнен концерт для фортепиано с оркестром №5 Бетховена.



— в Лейпциге впервые исполнен концерт для фортепиано с оркестром №5 Бетховена. 1964 год — NASA запустило американскую автоматическую станцию Mariner-4 к Марсу.



— NASA запустило американскую автоматическую станцию Mariner-4 к Марсу. 1974 год — последнее выступление Джона Леннона на сцене «Мэдисон-сквер-гарден» во время концерта Элтона Джона.

close Джон Леннон и Элтон Джон в гримерке перед совместным концертом на сцене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, 1974 год Sam Emerson/Global Look Press

1979 год — лайнер McDonnell Douglas DC-10, выполнявший экскурсионный рейс через Антарктиду, врезался в склон горы Эребус. В результате крушения погибли 257 человек.

Дни рождения и юбилеи 28 ноября

В 1820 году родился Фридрих Энгельс — немецкий философ и политический деятель, соавтор Карла Маркса и один из основоположников идеологии коммунизма.



— немецкий философ и политический деятель, соавтор Карла Маркса и один из основоположников идеологии коммунизма. В 1829 году родился Антон Рубинштейн — российский композитор, пианист и дирижер, основатель первой русской консерватории.



— российский композитор, пианист и дирижер, основатель первой русской консерватории. В 1880 году родился Александр Блок — поэт, писатель, публицист, один из классиков русской литературы Серебряного века.

close Александр Блок РИА Новости

В 1881 году родился Стефан Цвейг — австрийский писатель, драматург и журналист.



— австрийский писатель, драматург и журналист. В 1906 году родился Дмитрий Лихачев — советский и российский филолог, культуролог, искусствовед.



— советский и российский филолог, культуролог, искусствовед. В 1915 году родился Константин Симонов — советский поэт, прозаик, военный корреспондент.



— советский поэт, прозаик, военный корреспондент. В 1967 году родилась Анна Николь Смит — модель, актриса, звезда фильма «Голый пистолет» и секс-символ 1990-х годов.

Кто отмечает день рождения

75 лет исполняется Эду Харрису — американскому актеру и режиссеру, лауреату двух премий «Золотой глобус».



— американскому актеру и режиссеру, лауреату двух премий «Золотой глобус». 69 лет исполняется Андрею Урганту — советскому и российскому актеру, телеведущему.



— советскому и российскому актеру, телеведущему. 65 лет исполняется Джону Гальяно — английскому модельеру, бывшему арт-директору модного дома Christian Dior, основателю собственного модного бренда.



— английскому модельеру, бывшему арт-директору модного дома Christian Dior, основателю собственного модного бренда. 64 года исполняется Альфонсо Куарону — мексиканскому режиссеру и сценаристу, обладателю пяти премий «Оскар».



— мексиканскому режиссеру и сценаристу, обладателю пяти премий «Оскар». 41 год исполняется Мэри Элизабет Уинстед — американской актрисе кино и телевидения, звезде фильма «Скотт Пилигрим против всех».

close Майкл Сера и Мэри Элизабет Уинстед в фильме «Скотт Пилигрим против всех» (2010) Big Talk Productions/Global Look Press