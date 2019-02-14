«Я — жертва коммунизма»: как казнили Чикатило

Одного из самых жестоких маньяков в истории Андрея Чикатило поймали в ноябре 1990 года. Он долго не сознавался в преступлениях, а серьезных улик против него не было — в основном догадки и предположения. По закону следователям пришлось бы отпустить убийцу и он бы вновь ушел от наказания, как в 1984-м. Едва ли не последним шансом вывести-таки Чикатило на чистую воду стало подключение к делу опытного психиатра Александра Бухановского. Ему удалось «расколоть» садиста. Чикатило начал давать показания и подробно рассказывал обо всех эпизодах. Благодаря этому следствию удалось доказать 53 убийства, хотя на самом деле жертвами маньяка могли стать более 65 человек. Он убивал женщин, девочек и мальчиков. Уже в наше время «Ростовского потрошителя» обошел по числу загубленных жизней «Ангарский маньяк» — бывший милиционер Михаил Попков, сознавшийся в 81 убийстве.

Реклама

«29 ноября я находился в клинике. Рано утром за мной приехала машина, и меня пригласили в УВД, не объясняя, в чем дело.

Там я узнал, что еще двадцатого числа был задержан человек. Его подозревают в убийствах на сексуальной почве.

Они были убеждены, что это тот самый человек, — рассказывал Бухановский. — Мне не в первый раз предстояла такая работа. Я дал согласие. Но поставил условие: я врач, а не следователь, поэтому буду вести записи только для себя. Я работаю не для протокола. У меня был чистый бланк истории болезни, и я заявил, что эти данные не могут быть использованы против больного. Работа пошла. Нас несколько раз прерывали, так как в тюрьме КГБ очень строгий режим.

Работая с Чикатило, я сказал ему, что считаю все случившееся следствием психического расстройства. Что постараюсь объяснить в суде механизм ломки психики. Я обещал Чикатило, что объясню семье, что с ним происходит. Для него была крайне важна семья. Он горько переживал, что причинил ей горе. Я встретился с женой и родственниками Чикатило. Был свидетелем того, как он искренне плакал, получив 30 ноября первую записку от жены».

Суд над Чикатило начался 14 апреля 1992 в 10:00 в здании Ростовского городского суда. Маньяк пытался отказаться от своих показаний, заявляя, что ему их на следствии «подсунули оптом», а он ошибочно подписал. В суде Чикатило изображал помешательство: кричал, оскорблял судей, государственного обвинителя и присутствующих в зале, обнажал половые органы. Однако проводившаяся трижды судебно-психиатрическая экспертиза показала его полную вменяемость.

«Каждый день, начиная с 14 апреля, когда этот сутулый, с наголо остриженной головой немолодой человек из переходного «тоннеля» появлялся в зале судебного заседания, здесь раздавались стоны, не одну мать погибших детей приходилось приводить в чувство с помощью врачей, — писала газета «Труд». — Даже у мужчин кровь леденела от подробностей мучений, причинявшихся маньяком своим жертвам: «Вспорол живот...», «Вырезал язык и проглотил...», «Расчленил тело...»

14 октября в суде началось оглашение приговора, затянувшееся до следующего дня. Чикатило приговорили к смертной казни через расстрел.

«При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает — исключительную меру», — говорилось в судебном постановлении.

Прямо из суда Чикатило отвезли в Новочеркасск, в изолятор, где содержали осужденных на расстрел. Согласно воспоминаниям очевидцев, в одиночной камере разоблаченный маньяк старался держаться бодро, не курил и занимался спортивными упражнениями для поддержания формы. В течение всего времени пребывания под стражей он писал жалобы на судью и следствие в партийные органы и редакции центральных газет, а также кассации с прошением о помиловании на имя президента России Бориса Ельцина.

«Я — один единственный, кто безусловно верил в скорую победу коммунизма во всем мире, я был фанатик коммунизма, а остальные только агитировали и слушали, и притворялись. И вот моя трагедия совпала с кризисом коммунизма. Я — жертва и орудие этого монстра», — жаловался маньяк.

Последнее прошение было отклонено 4 января 1994 года. В своем письме Чикатило указывал на то, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при «коммунистической тирании» и мечтает жить в новой и свободной России, а «уголовное дело, где его определяют как насильника, убийцу и людоеда, полностью сфабриковано и нет никаких фактов его виновности». Кроме того, он настаивал на переводе в Москву, «чтобы говорить правду об этом странном, сенсационном деле, чтобы встретиться со специалистами — юристами, сексопатологами, психиатрами».

«Прошу вас оставить мне жизнь», — было написано в последней строчке.

Впрочем, отчаянные стенания садиста не растопили сердце российского президента. Новочеркасские тюремщики назначили казнь на 14 февраля. Самого Чикатило об этом не проинформировали. Как рассказывал «Коммерсанту» в 1998 году на правах анонимности бывший палач, ставить в известность осужденного об исполнении приговора было запрещено режимом.

«Для безопасности персонала тюрьмы — ведь от смертника можно ожидать всего, вплоть до убийства конвоира», — объяснял он.

Этот человек рассказывал, как проходит процедура казни:

«Осужденного выводят из камеры для медицинского осмотра или как бы к начальнику тюрьмы.

Затем его заводят в специальное изолированное помещение, где зачитывают отказ о помиловании. А затем расстреливают. Смертник не видит исполнителя. Приговор исполняется в присутствии начальника тюрьмы, прокурора и врача. Никого из своих палачей приговоренный не видит».

В день расстрела Чикатило в Ростовской области было 17 градусов мороза. Маньяка забирали из тюрьмы на УАЗе. Его вели без шапки и в наручниках, с каждой стороны придерживали конвойные. В 2004 году один из участников экзекуции раскрыл подробности последних минут жизни Чикатило «Аиф», запретив лишь называть свое имя.

«Из-за высокого роста и наручников он никак не мог влезть в машину. Кто-то бесцеремонно подтолкнул его сзади, а находившиеся в машине люди втащили внутрь. Чикатило застонал, но не проронил ни слова. Попытка втиснуть его в специально оборудованную тесную кабинку результата не дала. Так и остался он сидеть на полу, у ног охранявших его людей. Машины выехали за город. Впереди шел УАЗ с Чикатило и охраной, позади — УАЗ с руководителем спецгруппы и прокурором», — писало издание со ссылкой на свой источник.

Примерно через час процессия прибыла на место. В темном дворике находились врач и еще двое — смотритель зданий и представитель УВД. Спустились в подвал, в маленькой, полутемной, заваленной старой мебелью комнате разместили Чикатило с двумя охранниками. Преступника усадили на колени на полу.

«Лицо чисто выбрито, остатки седых волос растрепаны, на правой щеке свежая ссадина, видимо полученная при посадке в машину.

Внешне Чикатило был спокоен. Наверное, поверил конвоирам, сказавшим, что его везут в Москву на обследование»,

— снова обращаемся к воспоминаниям анонима.

Затем в помещение вошел прокурор, поддерживавший обвинение в суде. Между ним и Чикатило завязалась непринужденная беседа. Гособвинитель проверил подготовленные документы: приговор, определение и распоряжение суда, указ президента Ельцина от 4 января 1994 года. У преступника поинтересовались, знает ли он содержание этой бумаги. Тогда Чикатило разволновался, спросив: «Что, отказал?»

«Прокурор, уклоняясь от прямого ответа, сказал: «Слушайте, я вам его зачитаю». Указ состоял всего из нескольких строчек. Чикатило молча выслушал, но либо не понял, либо не поверил: в лице не изменился и не произнес ни слова. Прокурор прочитал указ еще раз. Наконец Чикатило спросил: «Так что, теперь меня расстреляют?» Все молчали. Пауза неприятно затянулась.

Тогда прокурор вдруг осипшим голосом произнес: «Исполняйте приговор».

В ту же секунду слева от Чикатило бесшумно открылась другая дверь. Охранники резко повернули приговоренного к ней, подтолкнули, и тот, сделав два шага, скрылся в другой комнате. Через секунду раздался глухой хлопок. Это был выстрел. Часы показывали 20.00», — так описал казнь Чикатило собеседник «Аиф».