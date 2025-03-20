Сын Чикатило воюет с Россией. Что известно о его прошлых преступлениях и службе в ВСУ

Сын маньяка Чикатило Юрий вступил в ВСУ и воюет против России на Харьковском направлении. Он отрицает преступления отца, заявляя, что тот якобы боролся за независимость Украины. SHOT пишет, что долги и проблемы с законом вынудили Чикатило-младшего пойти на военную службу. В частности, он не платил алименты своему сыну, которого назвал в честь отца-маньяка Андреем.

56-летний Юрий Мирошниченко, сын известного советского маньяка Андрея Чикатило, служит в ВСУ. Он состоит в подразделении, которое работает на Харьковском направлении, выяснил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Юрий вступил в ВСУ еще в начале спецоперации, сейчас он служит в подразделении артиллеристов. Он не платил алименты на своего сына Андрея, которого назвали в честь деда-маньяка (они родились в один день). Юрий также должен нескольким банкам. Помимо этого, он не оплачивал дорожные штрафы. В 2022 году Юрия разыскивали судебные приставы и сотрудники правоохранительных органов Украины. SHOT пишет, что он отправился служить, чтобы уйти от проблем с законом.

Серьезные проблемы с законом

Юрий Чикатило родился 15 августа 1969 года. Он воевал в Афганистане, где получил ранение. После этого мужчина вернулся в Новочеркасск и стал жить с родителями. Юрий устроился охранником на один из местных заводов. В 1990 году он вместе с друзьями ограбил вьетнамских челноков, после чего его впервые осудили, приговорив к двум годам лишения свободы. Чикатило тогда негативно отнесся к поступку сына, но вскоре его самого арестовали за множественные убийства. После этого Юрий вместе с матерью переехали в Харьков и сменили фамилию.

На Украине сын маньяка стал «челноком» — возил товары из Турции и перепродавал. Но начал незаконно продавать оборудование для шахт и на него завели новое уголовное дело. Мужчина спешно покинул Украину и переехал в Ростов-на-Дону, где снимал квартиру. В какой-то момент он потребовал у арендодателя переписать жилплощадь на него, а также отдать дополнительно $10 тысяч. В противном случае сын маньяка угрожал убить всю семью мужчины.

Чикатило-младший занимался рэкетом — вымогал у людей ценные вещи и деньги. Он взял псевдоним Чиксон (Чикатило + son — сын на английском), пользуясь своей связью с известным маньяком. Своим жертвам мужчина показывал свидетельство о рождении, которое подтверждало его родство с маньяком. Это было дополнительным средством запугивания.

В итоге Чикатило-младшего задержали те же полицейские, которые когда-то сделали это с его отцом . Юрия приговорили к двум годам лишения свободы.

Сразу после освобождения Юрий украл у знакомой сервиз, магнитолу, палас, водку, вино и сигареты. Кроме этого, местный житель заявил, что Юрий его похитил ради выкупа, а местная жительница — что Юрий ее изнасиловал. Украинская полиция объявила сына Чикатило в федеральный розыск. В России его осудили на шесть лет. После освобождения он вернулся в Харьков и стал жить с матерью вплоть до ее смерти. В 2009 году знакомый наркоман обвинил Юрия в покушении на убийство.

На Украине Чикатило-младший стал активно участвовать в телевизионных шоу. Он отрицал вину отца, утверждая, что его заставили признаться в многочисленных убийствах под давлением. Он также участвовал в Майдане и активно высказывал проукраинскую позицию, заявляя, что его отец был борцом за независимость Украины. В 2016 году от Юрия ушла жена, она же подала на алименты. Наследник каннибала хотел переехать в США, он даже пытался написать книгу об отце и продать ее американцам, но так и не осуществил свои планы.

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