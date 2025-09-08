Грозит 10 лет колонии. Новые обвинения для Лерчек и ее бывшего мужа

Расследование очередного дела в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных завершилось менее чем через год после начала. Бывшим супругам предъявили обвинения в выводе нескольких сотен миллионов рублей из России. Третий фигурант пошел на сделку со следствием и, возможно, дал показания против Чекалиных. В чем именно обвиняют Лерчек и ее бывшего мужа и почему фитнес-марафоны стали концом карьеры блогеров — в материале «Газеты.Ru».

Обвинение в выводе средств за границу

Валерии Чекалиной (блогеру Лерчек) и ее бывшему супругу Артему предъявили окончательные обвинения, им инкриминируется незаконный вывод денег из России. В прокуратуре Москвы сообщили, что речь идет о сумме в 250 млн рублей, которые, как считает следствие, обвиняемые переводили на счета нерезидентов страны, используя для операций подложные документы.

По данным прокуратуры, Чекалиных еще 29 августа уведомили о завершении расследования, которое вели с прошлой осени. В настоящий момент они знакомятся с материалами дела, возбужденного по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.

до 10 лет лишения свободы предполагает статья, по которой проходят Чекалины

Близкий к паре источник сообщил, что обвиняемые изучили «40 листов из 15 томов». Сейчас они оба находятся под домашним арестом.

Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков рассказывал, что сначала ФНС считала сумму в 250 млн недоимкой по налогам. Когда Валерия и Артем разводились в 2024 году, дело переквалифицировали в уголовное разбирательство о выводе средств за границу. Поэтому теперь, в отличие от предыдущего налогового дела блогеров, даже полное погашение ущерба не поможет прекратить уголовное преследование.

close Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин Григорий Сысоев/РИА Новости

Третий фигурант и сделка со следствием

В деле Чекалиных есть третий фигурант — Роман Вишняк, бизнес-партнер Валерии. Как стало известно, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело выделено в отдельное производство.

Такое соглашение в обиходе чаще называют «сделкой со следствием». Как правило, она предполагает признание вины, содействие следствию в расследовании и изобличении других соучастников в обмен на смягчение наказания.

Обстоятельства дела Чекалиных

Все трое фигурантов обвиняются в том, что перевели на банковский счет неназванного нерезидента РФ (по данным СМИ, деньги переведены на счет одной из фирм ОАЭ) 251,6 млн рублей с сентября 2021-го по февраль 2022 года. Переводы осуществлялись через кредитную организацию, которая якобы обладала полномочиями агента валютного контроля.

В начале октября 2024 года Артема и Валерию Чекалиных, а также Романа Вишняка Троицкий районный суд Москвы поместил под домашний арест. Свою вину они не признавали.

Предметом интереса правоохранительных органов стали события 2021 года, когда Лерчек и ее супруг организовали фитнес-марафон «Идеальное тело» и продавали его в социальных сетях. Покупателям обещали быстрый сброс веса. А те, кто купил два марафона, участвовали в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. При этом СМИ сообщили, что потенциальные участники марафона должны были заключить договор оферты с компанией E-Fitness, базирующейся в Дубае. Получателем средств значилась компания Lerchek fit abu dhabi.

close ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тогда блогеры не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. По данным следствия, в документах Чекалины указали недостоверные сведения о целях перевода. Операции проводили как покупку информационных продуктов.

Следствие полагает, что организатором преступной схемы выступил Артем Чекалин, а в выводе средств ему помогал Вишняк.

Последний также является соучредителем ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» — это сервис по доставке еды и магазин косметики, которые Лерчек называла собственным бизнесом.

Первое дело о неуплате налогов

К блогерам Чекалиным и раньше возникали вопросы у правоохранительных органов. В начале 2023 года экс-супругам вменялась многомиллионная неуплата налогов с использованием упрощенной системы налогообложения, которой они не имели права пользоваться, учитывая масштаб их предпринимательской деятельности. Из материалов дела следовало, что в попытках скрыть доходы от продажи онлайн-марафонов и косметики блогер занималась незаконным дроблением бизнеса с помощью мужа и родных. Средства от продаж распределялись на счета, открытые на имена различных индивидуальных предпринимателей.

В марте того же года супругам вменили отмывание денег в особо крупном размере. Второе дело было обусловлено покупкой долларов на 130 млн рублей в апреле 2021 года.

close Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Следственный комитет РФ

Тогда супруги Чекалины признали вину в неуплате налогов и погасили долг в 504 млн рублей.

Уголовное преследование было прекращено. С супругов сняли и все судебные запреты на перемещения и использование интернета. Тогда Лерчек сообщила в социальных сетях о своем возвращении.

Марафоны, инфоциганство и развод: чем известны Чекалины

Валерия Чекалина родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. Она окончила Высшую школу бизнеса и магистратуру экономического факультета МГУ. Еще в студенчестве она начала встречаться и вышла замуж за бизнесмена Артема Чекалина. В 2016 году у пары родились сын Богдан и дочь Алиса, а в 2022-м на свет появился сын Лев.

Чекалина получила популярность благодаря своей активности в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказывала, что как-то раз выложила «беременное» фото, которое широко разошлось в социальной сети. На женщину подписались 10 тысяч пользователей, и она решила, что это неплохая заявка на успех. Чекалина выбрала псевдоним Лерчек и начала рассказывать новой аудитории о беременности и о том, как ей удалось похудеть после родов. Она делилась рецептами, рассказывала об уходе за кожей и волосами, публиковала видео тренировок.

Популярность блогера возросла, и тогда они с мужем решили продавать курсы по похудению и правильному питанию. Многие подписчики, видя хорошую форму Валерии, их покупали.

Обнаружив «золотую жилу», Чекалины расширили ассортимент курсов. Они запустили «денежный марафон» по заработку в соцсетях и навыкам продюсирования.

close Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Демонстрация красивой жизни и предметов роскоши способствовала продажам, а количество подписчиков неуклонно росло. Тогда супруги запустили косметический бренд Letique и начали продавать нижнее белье Leani.

В 2020 году Лерчек вошла в десятку самых коммерчески успешных российских блогеров в Instagram. По оценке журнала Forbes, годовой доход блогера только от рекламы в соцсети составил $610 тыс. (как выяснилось в ходе уголовных дел, это была лишь малая честь заработка). У Чекалиной появилось много последователей, а тренд по продаже курсов стали называть «инфоцыганством».

В то же время блогер начала появляться на телевидении. В 2021 году она снялась в сериале «Зеленый мэр», где сыграла подругу главной героини. А также вела одну из рубрик телепрограммы «Каждое утро» на канале «МузТВ». В 2022 году она начала вести Telegram-канал «Lerchek теперь тут».

Новость об уклонении от уплаты налогов сказалась на репутации Лерчек. Она стала одной из первых блогеров, занимающихся продажей инфопродуктов и получившей на этом баснословную прибыль, на которую обратила внимание ФНС. С исчезновением Лерчек из соцсетей количество ее подписчиков стремительно убавлялось, хотя новости о течении процесса обсуждали многие.

В апреле 2024 года Лерчек объявили лауреатом премии «Женщина года» в номинации «Возвращение» по версии журнала FB. Многие раскритиковали издание за выбор, сочтя, что блогер сама виновата в уголовном преследовании, и поэтому ставить ее в пример не стоит. Примерно так же отреагировали и на ее появление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в том же году, где Валерия провела дискуссию с блогерами о построении собственного бренда.

close Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) с семьей ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В марте 2024 года стало известно, что супруги Чекалины подали на развод, инициатором выступила Валерия. По ее словам, уголовное преследование плохо сказалось на отношениях в паре, хоть они и старались справиться вместе.

После развода Лерчек продолжала вести социальные сети и даже появлялась на телевидении. Она поучаствовала в шоу «Звезды в джунглях», где у нее завязались отношения с женатым рэпером Natan. Их взаимодействие в кадре порицали в социальных сетях, блогера называли разлучницей. Развитие этой истории завершило очередное уголовное дело и домашний арест.