Блогер Лерчек: как она заработала миллионы на марафонах и попалась на неуплате налогов Кто такая блогер Лерчек: биография, сколько она недоплатила налогов и почему развелась с мужем

Валерия Чекалина (Лерчек) — одна из самых успешных российских блогеров. И одна из первых, кого поймали на уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Популярность в соцсетях ей принесли блог о фитнесе и эксплуатация темы идеальной семьи, а многомиллионные доходы — курсы и «марафоны». Как экономист стала популярным блогером, а потом фигуранткой уголовного дела, сколько ей пришлось заплатить налоговой, и почему она развелась с мужем, как только проблемы с законом были улажены, — в материале «Газеты.Ru».

Краткая биография Лерчек

Лерчек — крупный российский блогер. По данным на июнь 2024 года у нее 10,7 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также свыше 400 тыс. фолловеров в Telegram-канале и свыше 370 тыс. в VK.

Настоящее имя Лерчек — Валерия Валерьевна Чекалина (в девичестве Феопентова). Она родилась 6 октября 1992 года в Тольятти в обычной семье. Лера хорошо училась: окончила школу с золотой медалью, затем Высшую школу бизнеса при МГУ с отличием. Также успешно изучила бухгалтерский учет в магистратуре экономического факультета МГУ.

Она мать троих детей — от бывшего мужа Артема у нее есть двойняшки Богдан и Алиса, а также сын Лев.

Блог Лерчек начала вести еще студенткой в 2011 году. Сначала это была просто личная страничка.

В 2012 году Валерия вышла замуж за бизнесмена Артема Чекалина, в компании которого «Валар Плюс» работала коммерческим директором. Со временем она стала активнее вести страничку в Instagram и выкладывать больше контента. В никнейме lerchek она зашифровала первые буквы имени и фамилии.

«Блог — это не какая-то часть моей жизни, это и есть вся жизнь. В нем много моей души и меня самой», — говорила Валерия.

Начала девушка с рассказов о семейной жизни, кулинарных рецептов, советов по уходу за собой. Чекалина с мужем были адептами правильного питания и фитнеса, оба делились своими историями похудения. Позднее Лерчек призналась, что в тот период страдала от пищевого расстройства — булимии.

close 100% ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярным блог Лерчек стал, когда она выложила «беременное» фото и сопроводила его постом со своими размышлениями о жизни. После этого на страницу Валерии подписались 10 000 человек.

Ухаживая за детьми (первенцы родились в 2016 году), Чекалина начала продавать курсы по похудению и правильному питанию — участникам фитнес-марафонов обещали фигуру мечты всего за четыре недели, а доступ к информации по базовому тарифу стоил 2590 рублей. Примерно в то же время у ее супруга развалился бизнес, и пара решила сделать ставку на создание контента про фитнес, похудение и поддержание себя в форме.

С годами количество подписчиков росло, и Чекалины расширили ассортимент своих инфопродуктов. Они начали обучать подписчиков предпринимательству, маркетингу, продюсированию, запускам проектов в соцсетях. Но далеко не все покупатели курсов, стоивших по 4-7 тыс. рублей, были довольны обучением. На пару посыпались обвинения в «инфоцыганстве» — создании ложного впечатления экспертности и продаже за счет этого обучающих продуктов сомнительного качества.

«Кто-то ругается на наш «Денежный марафон», говорят, что это развод, на котором мы заработали десятки миллионов, но он правда помог многим ребятам создать свое дело с нуля», — отвечала на обвинения Лерчек.

В 2018 году супруги открыли косметическую компанию Letique Cosmetics. Валерия утверждала, что благодаря этой задумке за два года они приумножили прежний доход в два раза. Однако в СМИ и соцсетях появились предположения, что хорошие продажи средств по уходу за телом и лицом объясняются хитрым маркетинговым ходом: блогерша регулярно устраивала розыгрыши ценных призов (машин, крупных сумм денег, техники Apple) среди покупателей косметики Letique. И чем больше подписчик делал покупок, тем больше билетов получал. Позже кремы и гели стали появляться в продаже на сайтах частных объявлений, размещавшие их писали, что напокупали косметику для участия к «Колесе фортуны».

В 2020 году Forbes включил Лерчек в топ-15 самых финансово успешных блогеров России — ее годовой доход журналисты оценили в $610 тыс. При этом реальные доходы блогерши, вероятнее всего, были значительно больше: журналисты в своем рейтинге учитывали только прибыль от рекламы в Instagram.

Спустя год Лерчек снялась в сериале «Зеленый мэр» — о мужчине, который решил возглавить свой город, чтобы остановить экологическую катастрофу. Она сыграла подругу главной героини. Блогерша рассказывала, что держаться перед камерой ей помогал опыт в блогинге и природная эмоциональность. В том же 2021-м блогер стала ведущей рубрики «Ой, мамочки» в программе «Каждое утро» на «МУЗ-ТВ». Ради телевидения она даже избавилась от дефекта речи — у нее были проблемы с произношением «р» и «л».

Лерчек пыталась выпускать спортивную одежду, но дело не пошло: ее сходу обвинили в плагиате другого отечественного бренда, Fluide.fit. Тогда Лерчек запустила бренд нижнего белья LEANI (официально компанией владеет муж). Также супруги Чекалины презентовали собственный бренд табака для кальяна Efir.

По итогам 2021 года Лерчек заняла четвертое место в рейтинге российских инстаблогеров с самой большой вовлеченностью аудитории, опередив Анастасию Ивлееву и Ксению Собчак. При этом в тот год Чекалина была беременна третьим ребенком.

Младшего сына Лерчек родила в 2022 году в Майами, США. Артем присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

В апреле 2024 года Лерчек стала лауреатом премии «Женщина года» в номинации «Возвращение» по версии журнала FB. Это вызвало общественное недовольство в связи с ее уголовным преследованием: многие сочли, что все трудности блогерша нажила себе сама и не заслужила того, чтобы ее награждали, тем самым ставя в пример.

Дело об уклонении от уплаты налогов

7 марта 2023 года Артему и Валерии Чекалиным предъявили обвинения в уклонении от налогов. Проблема была в том, что они не перешли на общую систему налогообложения (ОНС), хотя их доходы давно превысили порог в 150 миллионов рублей в год, позволяющий пользоваться «упрощенкой».

При ОНС повышается ставка налога до 20% (при УСН это 5-15%), а также платится НДС, налог на имущество, земельный и транспортный налоги, страховые взносы и различные налоги за сотрудников.

Чтобы не переходить на общую систему налогообложения, Чекалины, как утверждало следствие, делили доходы между своими ИП, записывали их на родственников и партнеров по бизнесу. Таким образом они по изначальной оценке недоплатили налогов более чем на 300 млн руб. Позднее СКР возбудил в отношении пары еще одно дело — об отмывании денег. В качестве меры пресечения суд избрал для подозреваемых запрет определенных действий — супругам было запрещено пользоваться интернетом.

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Спустя почти год, 1 марта 2024-го уголовные дела против супругов прекратили — они признались в налоговых нарушениях и раскаялись. Вернуться к блогерской деятельности паре разрешили еще в конце 2023 года после того, как они погасили все долги перед казной.

«Эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыло глаза. И я благодарна жизни за это, да было больно, сложно…. Но все позади. А дальше надо сделать выводы и идти вперед. Умен не тот, кто не совершает ошибок, а тот кто совершает, признает, встает и продолжает свой путь!» — написала об этом Лерчек.

почти 500 млн рублей составила общая сумма налоговой задолженности, которую выплатили Чекалины

В запрещенную соцсеть пара вернулась с громкими постами: сначала они опубликовали видео с открывающейся подарочной коробкой, откуда выходит вся их семья. Затем под другим постом Лерчек написала: «Теперь мы платим все налоги! Слово пацана!»

В июне 2024 года Чекалина публично назвала себя «амбассадором ФНС», заявив, что бесплатно пропагандирует уплату налогов. При этом она подчеркнула, что повышенные ставки для «богатых» — это «честно» и «логично».

Развод Лерчек

Через несколько недель после того, как Чекалины поделились радостью о завершении налогового дела, стало известно о другом их процессе — бракоразводном.

«Это было самое сложное и больное решение в жизни. Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена… Иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье», — сказала Лерчек.

Блогер рассказала, что с уважением относится к экс-супругу и благодарна ему за детей и за то время, которое они провели вместе. Дети, по ее словам, не грустят из-за развода: «Они по-прежнему чувствуют любовь мамы и папы. Теперь у них два дома, больше игрушек и новых развлечений. Они вообще ни разу ничего и не сказали, и не грустили и не заплакали».

close 100% Григорий Сысоев/РИА Новости

В начале процесса Артем поначалу подал к супруге иск о разделе имущества на 1,2 млрд рублей. Среди совместного нажитого пары обнаружились четыре квартиры в Москве и две в Тольятти, два коттеджа в Подмосковье и минимум пять люксовых автомобилей, в том числе Bentley Continental GT, стоимость которого оценивается в 30 млн рублей.

Также Чекалины выставили на продажу свой особняк в Красногорске площадью 400 кв. м. Его оценивают в 125-150 млн рублей. Именно в этом доме у них проходил обыск. Также у пары строился дом в коттеджном поселке «Агаларов Эстейт» на Новой Риге, но теперь, по заверениям Валерии, стройка заморожена.

Спустя несколько месяцев Чекалины обратились за юридической помощью к известной юристке Екатерине Гордон и подписали необходимые документы о разделе имущества и определении места жительства детей. Таким образом они решили избежать длительных судебных разбирательств. Официально их развели 11 июня 2024 года.

Причины расставания супруги публично не объяснили — Лерчек сообщила, что ей тяжело говорить на эту тему, а Артем попросил дать им «спокойно пожить».

Но Чекалины дали понять, что практически год жизни под уголовным преследованием, без привычной работы и общения с посторонними людьми дался им непросто: они ссорились и «делали друг другу больно».

Валерия рассказала, что они жили в замкнутом пространстве, и поэтому у них «появилось больше времени на выяснение отношений, сразу вспомнились какие-то старые обиды». Оба ходили к психологам, но это, очевидно, не помогло.

Чем Лерчек занята после дела о налогах и развода

close 100% ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Валерия периодически вспоминает в блоге историю с неуплатой налогов примерно в одном и том же ключе: пишет, как много она пережила и как эта ситуация сделала ее «еще более сильной и мудрой». Обычно это вызывает недовольство в комментариях: ей пишут, что она сама виновата, а ведет себя так, как будто «мир спасала».

Сейчас Валерия сосредоточена на инфопродуктах, в которых обучает продюсированию: после возврата в соцсети она уже провела несколько марафонов «PRO запуск». Девушка пишет, что она планирует «мотивировать» подписчиков и «дать новый глоток жизни этому миру». Запуски курсов и марафонов она называет самой денежной нишей.

В феврале 2024 года Валерия подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой псевдоним Lerchek в качестве товарного знака. А в июне выступила в качестве эксперта на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) — рассказывала о построении бренда.

Сколько и на что тратит Лерчек

Лерчек, судя по соцсетям, любит показывать роскошь и свои знакомства со знаменитостями. Свое 30-летие в 2022 году она отметила, прогремев на весь Рунет. На мероприятии было много звездных гостей: будущая «подруга» по тяжбам с ФНС и королева марафонов Елена Блиновская, певцы Филипп Киркоров и Валерий Меладзе, визажист Гоар Аветисян, бизнесмен и ресторатор Константин Ивлев и другие.

Вели вечеринку комики Нурлан Сабуров и Екатерина Варнава. День рождения Лерчек отметила круче многих свадеб: кусочек торта, например, продали за 1,7 млн рублей.

Гендер-пати накануне рождения третьего ребенка обошлась Чекалиным в 9 млн рублей. На вечеринке над ними пролетел самолет, который распылил за собой голубой шлейф в знак того, что родится мальчик.

В мае 2024 года Лерчек заявила, что ей нужно 3 млн рублей в месяц, чтобы обеспечить финансовые потребности себе, а также семье, включая мать и брата.