Лерчек о романе певца Natan: «Не соображала, что творится»

Блогерша Валерия Чекалина призналась в интервью Алене Жигаловой, что ей стыдно за флирт с певцом Natan на проекте «Звезды в джунглях».

Чекалина чувствовала симпатию со стороны Natan с самого начала съемок. Она уточнила, что изначально между ними была просто дружба. По словам знаменитости, исполнитель показался ей мужчиной достойным, который борется за справедливость. Затем певец начал ухаживать за блогершей.

Чекалина старалась до конца отрицать симпатию к Natan, так как не желала строить любовь на шоу. Блогерше не хотелось устраивать из ее отношений «Дом-2».

«Но потом что-то стало с моим мозгом. Он как будто затуманился, и я уже не соображала, что творится», — поделилась знаменитость.

Как уточнила Лерчек, инициатором романа стал Natan — он первый ее поцеловал. Блогерша призналась, что не могла сопротивляться. Он ей понравился. Певец окружил звезду заботой и вниманием, и даже написал стих.

Чекалина рассказала, что не знала о семейном положении Natan, когда у них закрутился роман. О том, что у певца есть супруга и дети, блогерше сообщили позже.

«Я никогда не гуглю людей. А мне уже потом сказали, что у него был инцидент, когда была какая-то измена, из-за которой он публично извинялся перед женой», — отметила блогерша.

По словам Лерчек, когда их отношения стали более серьезными, она попросила Natan приостановиться, так как они «могут наделать глупостей». Певец ответил, что не может «обуздать свои чувства», и рассказал о проблемах в браке с женой. Блогерша поверила в это.

Чекалина отметила, что модель Алана Мамаева была изначально против этого союза, но блогерша не послушала ее и встала на защиту певца. Позже у Лерчек сложилось ощущение, что Natan проявлял симпатию к ней ради пиара.

«Я влюбилась. И когда все это дошло до такого апогея. И когда я поняла, что случилось. Я пошла к нему и искренне сказала: «Мне жалко твою жену», — вспомнила Чекалина.

Лерчек считает, что если она действительно нравилась Natan, то нужно было «быть мужчиной», заявить о своих чувствах и признаться в ошибке. По словам блогерши, она звала исполнителя к себе в гости с женой и детьми. Но певец «решил закрыться».

«Давай общаться семьями и на всю страну, грубо говоря, попросим прощения за то, что мы не сдержали своих чувств. И что нам обоим очень стыдно. Мне, например, стыдно, когда я обо всем узнала. Что были и до измены», — заявила звезда.

Чекалина призналась, что хотела поговорить с женой Natan. Она желала попросить прощения у девушки за то, что «перешла грань».

Ранее находящуюся под домашним арестом Лерчек вырезали из премии «Жара».