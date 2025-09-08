На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогеру Лерчек предъявили обвинение по делу о выводе средств за границу

Прокуратура обвинила блогеров Чекалиных в незаконном выводе средств за границу
Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Дело фигурантов проходит по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

26 мая ТАСС сообщили о том, что Чекалина также имеет перед Федеральной налоговой службой (ФНС) задолженность в размере свыше 28 млн рублей. В то же время у бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина задолженностей нет.

Ранее стало известно, как развод Лерчек повлиял на ее приговор.

