Не получилось с «чистого листа». Чекалиных арестовали по новому делу Лерчек и ее бывшего мужа арестовали по делу о выводе денег через Дубай

Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина отправили под домашний арест. Экс-супругов подозревают в выводе 250 млн рублей на счета одной из фирм в Дубае. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк. Лерчек заявила, что ничего не знала о махинациях, хотела начать жизнь «с чистого листа» после первого уголовного преследования и расплакалась в зале суда.

Лерчек останется в Истре

Троицкий районный суд Москвы отправил блогера Валерию Чекалину (она же — Лерчек), обвиняемую в проведении валютных операций с использованием подложных документов, под домашний арест.

Как сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, Чекалина останется под арестом до 26 ноября . Ей будет запрещено пользоваться интернетом и почтой, она сможет использовать телефон исключительно для вызова экстренных служб.

Лерчек будет проживать в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в подмосковной Истре.

В суде блогер расплакалась и напомнила, что воспитывает троих детей и недавно осталась без мужа, начав все с «чистого листа». Она подчеркнула, что работает в интернете и продолжает исправно платить налоги. Женщина уверяет, что ничего не знает про вывод средств через ОАЭ.

Лерчек просила судью не отправлять ее под домашний арест, чтобы дальше у нее сохранялась возможность зарабатывать в интернете.

Чекалин тоже под арестом, но готов к подвигам

Троицкий суд Москвы также отправил под домашний арест бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина.

Следователь МВД России заявил в суде, что Чекалин может скрыться от сотрудников правоохранительных органов или уничтожить доказательства по уголовному делу, «если его свобода не будет ограничена путем домашнего ареста». По мнению следователей, Чекалин совершал преступления в составе организованной группы.

Чекалину грозит до 10 лет лишения свободы по делу о нелегальном выводе средств за границу. Его адвокат Константин Третьяков утверждает, что его клиент не признал свою вину.

«Я на сегодняшний день прокомментировать ничего кроме того, что вы слышали в суде, больше не могу. Что касается состояния, жив, здоров, бодр, готов к обороне, труду и различным подвигам», — сказал юрист позже в беседе с «Газетой.Ru».

Бизнес-партнера супругов Чекалиных — Романа Вишняка — отправили под домашний арест до 26 ноября. Фигурант дела заявил в суде, что не согласен с мерой пресечения.

Вывели более 250 миллионов из России

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам. 3 октября их обоих задержали, а в домах и квартирах прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

Как сообщает Mash, в полицию на Чекалина пожаловался наемный сотрудник, которому якобы не заплатили за работу. Он заявил, что гражданин Украины и США, совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк, помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на счета за рубежом. К схеме также мог быть причастен еще один гражданин Украины — программист из Одессы, у которого был доступ к оплатам за марафоны.

Адвокат Чекалиных Катя Гордон отметила, что новое уголовное дело стало сюрпризом для ее подзащитных .

«Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Если государство делает все, чтобы блогеров не было вообще, то оно на верном пути», — заключила она.