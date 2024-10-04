Не получилось с «чистого листа». Чекалиных арестовали по новому делу

Лерчек останется в Истре
Троицкий районный суд Москвы отправил блогера Валерию Чекалину (она же — Лерчек), обвиняемую в проведении валютных операций с использованием подложных документов, под домашний арест.
Как сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, Чекалина останется под арестом до 26 ноября. Ей будет запрещено пользоваться интернетом и почтой, она сможет использовать телефон исключительно для вызова экстренных служб.
Лерчек будет проживать в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в подмосковной Истре.
В суде блогер расплакалась и напомнила, что воспитывает троих детей и недавно осталась без мужа, начав все с «чистого листа». Она подчеркнула, что работает в интернете и продолжает исправно платить налоги. Женщина уверяет, что ничего не знает про вывод средств через ОАЭ.
Лерчек просила судью не отправлять ее под домашний арест, чтобы дальше у нее сохранялась возможность зарабатывать в интернете.
Чекалин тоже под арестом, но готов к подвигам
Троицкий суд Москвы также отправил под домашний арест бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина.
Следователь МВД России заявил в суде, что Чекалин может скрыться от сотрудников правоохранительных органов или уничтожить доказательства по уголовному делу, «если его свобода не будет ограничена путем домашнего ареста». По мнению следователей, Чекалин совершал преступления в составе организованной группы.
Чекалину грозит до 10 лет лишения свободы по делу о нелегальном выводе средств за границу. Его адвокат Константин Третьяков утверждает, что его клиент не признал свою вину.
«Я на сегодняшний день прокомментировать ничего кроме того, что вы слышали в суде, больше не могу. Что касается состояния, жив, здоров, бодр, готов к обороне, труду и различным подвигам», — сказал юрист позже в беседе с «Газетой.Ru».
Бизнес-партнера супругов Чекалиных — Романа Вишняка — отправили под домашний арест до 26 ноября. Фигурант дела заявил в суде, что не согласен с мерой пресечения.
Вывели более 250 миллионов из России
Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам. 3 октября их обоих задержали, а в домах и квартирах прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.
Как сообщает Mash, в полицию на Чекалина пожаловался наемный сотрудник, которому якобы не заплатили за работу. Он заявил, что гражданин Украины и США, совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк, помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на счета за рубежом. К схеме также мог быть причастен еще один гражданин Украины — программист из Одессы, у которого был доступ к оплатам за марафоны.
Адвокат Чекалиных Катя Гордон отметила, что новое уголовное дело стало сюрпризом для ее подзащитных.
«Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Если государство делает все, чтобы блогеров не было вообще, то оно на верном пути», — заключила она.
В марте 2023 года Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей и в отмывании денег в размере 130 млн рублей, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Супруги смогли погасить все долги перед налоговой, поэтому уголовное преследование прекратилось.