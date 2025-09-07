Следствие по делу блогера Лерчек завершилось

Следствие по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей Чекалиной завершилось

Следствие по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее бывшим мужем Артемом завершилось. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что протокол объявления об окончании следственных действий датирован 29 августа.

Источник агентства рассказал, что Чекалины приступили к ознакомлению с материалами дела, «пока что они изучили 40 листов из 15 томов».

Источник добавил, что третий фигурант дела партнер Чекалина Артема Вишняк признал вину и заключил сделку со следствием.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк находятся под домашним арестом с октября 2024 года. Они не имеют права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, ключевой фигурой в этом деле является бывший супруг Лерчек Артем. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В мае этого года адвокат Чекалиных Константин Третьяков заявил, что развод Лерчек с Артемом повлиял на их дело. По словам защитника, изначально ФНС считала выведенные за границу средства блогеров недоимкой по налогам. Однако после развода разбирательство превратилось в дело о выводе средств за границу. Третьяков уточнил, что полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее мошенники взломали соцсети Лерчек и попытались обмануть ее поклонников.