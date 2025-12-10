Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей квартиру: «Не надо доводить ее до ручки»

Певец Прохор Шаляпин призвал всех друзей народной артистки России Ларисы Долиной приобрести ей новую квартиру. Об этом он заявил «Газете.Ru» на открытии ресторана From Ибрагима Аушева.

«Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру, а госпоже Лурье вернули просто, и всё это было бы проще, друзья, и честнее, и народ бы тогда не взбунтовался. Вот поэтому я за золотую справедливость, середину. Но за то, чтобы не добивать человека, не забывайте, что ей уже 70 лет. Не надо доводить ее до ручки», — заявил артист.

Шаляпин признался, что никогда не любил Долину. Но несмотря на это, он с уважением относится к певице, так как она прошла тяжелый путь и добилась популярности, начиная «из простой там какой-то глубинки». Артист считает, что не стоит хейтить коллегу и необходимо дождаться решения Верховного суда.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина не платила налоги за свой особняк в Подмосковье.