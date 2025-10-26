«Лишат гражданства и депортируют»: более 80 человек задержали после массовой драки в Москве

Больше 80 человек доставили в полицию после драки с палками в ЖК «Прокшино»

Больше 80 человек задержали после массовой драки мигрантов на палках и лопатах в Новой Москве. 19 из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве: максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. У двоих участников конфликта могут отобрать российское гражданство. На 65 человек составлены административные протоколы, некоторым грозит депортация.

Более 80 человек доставили в отделение полиции после массовой драки на территории жилого комплекса «Прокшино» в Новой Москве, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ [Хулиганство], они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении», — написала Волк.

За совершение преступления по этой статье грозит до семи лет лишения свободы. В отношении еще 65 нарушителей составили административные протоколы по разным статьям. Некоторым грозит выдворение из России, уточнила представитель МВД. 25 октября Волк написала, что мигрантов, которых не привлекут к ответственности в РФ, экстрадируют из страны и запретят последующий въезд.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» призвал выяснить, как участники драки получили российское гражданство, и усилить контроль над миграцией в РФ.

«Самое важное, на мой взгляд, что хотя бы двоих зачинщиков массовой драки лишат гражданства и депортируют из страны. Еще лучше было бы выяснить, как они и другие трудовые мигранты вообще получили российские паспорта. Мы в Госдуме сейчас стараемся максимально усложнить эту процедуру», — отметил депутат.

По его словам, России «точно не нужны толпы сложно контролируемых и не желающих соблюдать наши законы людей».

«Приезд их в страну должен осуществляться под строгим контролем, а в идеале <...> по квоте от организаций, которые испытывают недостаток в человеческих ресурсах. Тогда и нести ответственность должны будут эти самые компании. Потому что нынешний мутный миграционный поток выливается чаще всего в открытый криминал на улицах российских городов», — сказал Журавлев.

Массовая драка

Утром 25 октября в Telegram-канале «ЖК Прокшино Новости» разместили кадры массовой драки мигрантов. Судя по видео, две группировки, вооружившись лопатами и металлическими палками, начали атаковать друг друга посреди придомовой территории, где было припарковано несколько десятков машин. Кроме этого, мигранты бросали друг в друга арматурой и камнями, которые также попадали в автомобили.

В домовых чатах жители возмутились, что охрана, за которую они платят, не помогла утихомирить нарушителей, в результате чего их автомобили оказались повреждены. При этом другие собственники квартир встали на сторону охранников: те, по их мнению, не смогли бы утихомирить толпу, а оружие им использовать нельзя.

Одна жительница пожаловалась, что ей с ребенком пришлось прятаться возле машин во время погрома. Судя по кадрам, другие жители, которые стали прямыми очевидцами случившегося, также спрятались от рабочих. Жительница ЖК Катерина рассказала «Газете.Ru», что во время произошедшего оказалась на улице с тремя детьми, они возвращались с прогулки.

«Мы с детьми забились там в угол и стояли. Я не видела конкретно, что они были во дворе — на площади нашей беспорядки какие-то были. Полиция приехала, машин и сотрудников довольно таки много было», — поделилась женщина.

Еще одна жительница комплекса, Татьяна, рассказала, что ее муж видел кровь на асфальте, он стал очевидцем драки по пути в магазин.

Приехавшие на место полицейские задержали некоторых нападавших. Однако, по словам местных жителей, многие участники драки разбежались и спрятались во дворах и подъездах.

Причины конфликта

По данным ТАСС, конфликт между мигрантами возник еще 24 октября.

«По предварительным данным, конфликт между рабочими произошел вечером в пятницу, они сильно ругались. В субботу они договорились уже о встрече, чтобы, так сказать, выяснить отношения», — рассказал источник агентства в оперативных службах.

«Российская газета» пишет, что в драке принимали участие рабочие со стройки неподалеку от ЖК, причиной конфликта стал спор о распределении строительных бригад на объекте.

«Из жителей никто не знает, почему произошел конфликт, зачем они били машины в порыве ярости… Как только все вошло в активную фазу, лидеры сели в машину и уехали», — сообщил местный житель 360.ru.