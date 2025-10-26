В Госдуме призвали к строгому контролю над мигрантами после драки в «Прокшино»

России не нужны толпы сложно контролируемых и не желающих соблюдать российские законы мигрантов, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отреагировал на массовую драку мигрантов в московском жилом комплексе «Прокшино».

«Самое важное, на мой взгляд, что хотя бы двоих зачинщиков массовой драки лишат гражданства и депортируют из страны. Еще лучше было бы выяснить, как они и другие трудовые мигранты вообще получили российские паспорта. Мы в Госдуме сейчас стараемся максимально усложнить эту процедуру. России точно не нужны толпы сложно контролируемых и не желающих соблюдать наши законы людей, которые, между тем, охотно пользуются всеми социальными благами, что предлагает наше государство: бесплатная медицинская помощь и обучение для детей. В любом случае приезд их в страну должен осуществляться под строгим контролем, а в идеале, и я это не раз предлагал, по квоте от организаций, которые испытывают недостаток в человеческих ресурсах. Тогда и нести ответственность должны будут эти самые компании. Потому что нынешний мутный миграционный поток выливается чаще всего в открытый криминал на улицах российских городов», — сказал Журавлев.

Драка в «Прокшино» произошла днем 25 октября. По данным правоохранительных органов, в ней участвовало около 20 человек, были повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего после драки в полицию задержаны 80 человек, 19 из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. По ее словам, двоим из них грозит лишение ранее приобретенного российского гражданства.

Волк заверила, что каждый участник драки будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством России, а иностранцы, избежавшие уголовного наказания в виде лишения свободы, будут депортированы из страны с последующим запретом на въезд.

