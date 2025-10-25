На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Видел кровь на асфальте»: жители Коммунарки рассказали о драке мигрантов

В Коммунарке мигранты устроили драку с арматурой — за ними приехала полиция
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В ЖК «Прокшино» в Коммунарке мигранты устроили массовую драку — кидали друг в друга арматурой и палками, повредили припаркованные машины, напугали детей и женщин с колясками. Об этом рассказала «Газете.Ru» местная жительница Татьяна. По ее словам, на место прибыла полиция.

«Видела, как началась драка между мигрантами — они бежали по улицам ЖК «Прокшино» с палками, арматурой. Кидали друг в друга, попадали в рядом стоящие машины, дома, проходящих мимо людей, детей, мам с колясками. Всех очень сильно напугали. Муж как раз шел в магазин и видел кровь на асфальте. Приехала полиция, разбираются, но все разбежались по подъездам», — сказала Татьяна.

Другая жительница ЖК Катерина в момент «забега» мигрантов гуляла на улице со своими детьми.

«Я с набережной шла, с тремя детьми гуляла. С угла нашего дома просто побежали мигранты со всякими арматурами, со всякой фигней. Мы с детьми забились там в угол и стояли. Я не видела конкретно, что они были во дворе — на площади нашей беспорядки какие-то были. Полиция приехала, машин и сотрудников довольно таки много было. Это я уже из окна дома видела. Собирались их утихомиривать, но задержали ли кого-то, увозили, не могу сказать», — пояснила Катерина.

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами