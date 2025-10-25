«Видел кровь на асфальте»: жители Коммунарки рассказали о драке мигрантов

В ЖК «Прокшино» в Коммунарке мигранты устроили массовую драку — кидали друг в друга арматурой и палками, повредили припаркованные машины, напугали детей и женщин с колясками. Об этом рассказала «Газете.Ru» местная жительница Татьяна. По ее словам, на место прибыла полиция.

«Видела, как началась драка между мигрантами — они бежали по улицам ЖК «Прокшино» с палками, арматурой. Кидали друг в друга, попадали в рядом стоящие машины, дома, проходящих мимо людей, детей, мам с колясками. Всех очень сильно напугали. Муж как раз шел в магазин и видел кровь на асфальте. Приехала полиция, разбираются, но все разбежались по подъездам», — сказала Татьяна.

Другая жительница ЖК Катерина в момент «забега» мигрантов гуляла на улице со своими детьми.

«Я с набережной шла, с тремя детьми гуляла. С угла нашего дома просто побежали мигранты со всякими арматурами, со всякой фигней. Мы с детьми забились там в угол и стояли. Я не видела конкретно, что они были во дворе — на площади нашей беспорядки какие-то были. Полиция приехала, машин и сотрудников довольно таки много было. Это я уже из окна дома видела. Собирались их утихомиривать, но задержали ли кого-то, увозили, не могу сказать», — пояснила Катерина.

