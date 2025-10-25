Лопатное побоище в ЖК Прокшино: 40 мигрантов задержаны из-за массовой драки в Коммунарке

Волк: причастных к драке в ЖК в Москве иностранцев привлекут к ответственности

Мигранты устроили массовую драку на территории московского ЖК «Прокшино» — рабочие нападали друг на друга с арматурой и дорожными знаками, повредили несколько автомобилей. Прохожим приходилось уворачиваться от случайных атак. В результате пострадало пятеро человек. Когда на место прибыли правоохранители, участники конфликта разбежались. Полицейским удалось задержать около 40 человек. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве. Виновных привлекут к ответственности, а остальных участников драки выдворят из России.

Каждый иностранный гражданин, причастный к массовой драке в ЖК «Прокшино», будет привлечен к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке. Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России», — добавила она.

Ранее Волк также рассказала, что московское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту драки в жилом комплексе. Правоохранители задержали и доставили в отделение около 40 человек, чтобы проверить их на причастность к преступлению.

«Работа сотрудников полиции на месте происшествия продолжается, полицейские обходят дома в ЖК, а также общественные заведения, где могут скрываться нарушители. Число доставленных в отдел полиции для проверки на причастность к преступлению может вырасти», — сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что произошло?

О массовой драке на территории столичного ЖК «Прокшино» Telegram-каналы сообщили днем 25 октября. SHOT отмечал, что участники побоища «кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов и замахивались палками, лопатами и дорожными знаками друг на друга». При этом, по данным ТАСС, конфликт между рабочими начался еще накануне. Они сильно поругались, после чего договорились встретиться, чтобы «выяснить отношения», заявил источник агентства. В чем была причина — не сообщается.

«Видела, как началась драка между мигрантами — они бежали по улицам ЖК «Прокшино» с палками, арматурой. Кидали друг в друга, попадали в рядом стоящие машины, дома, проходящих мимо людей, детей, мам с колясками. Всех очень сильно напугали. Муж как раз шел в магазин и видел кровь на асфальте. Приехала полиция… но все разбежались по подъездам», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Татьяна.

Еще одна жительница ЖК Катерина сообщила, что в тот момент гуляла со своими детьми. Когда началась драка, они «забились там в угол и стояли».

«Полиция приехала, машин и сотрудников довольно таки много было. Это я уже из окна дома видела», — уточнила она.

«Местное население вынуждено бежать»: в СПЧ и Госдуме поспорили о мигрантах в Югре Член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя драку с участием мигрантов в Сургуте, заявил о превращении... 29 августа 16:12

По данным Mash, предварительно, в ходе конфликта пострадали пятеро человек — участники получили раны и ссадины разной степени тяжести. Baza при этом сообщила о четырех пострадавших, у одного из которых диагностировали черепно-мозговую травму и рану височной области головы. Также повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

SHOT также отметил, что жители ЖК «Прокшино» теперь боятся выходить из квартир после массовой драки мигрантов. Некоторые также опасаются возвращаться в свои дома после того, как уехали по делам.