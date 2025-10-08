Бандиты и интим: как бывший судья Верховного суда «крышевал» проституцию в российских отелях

Один из самых уважаемых судей России, радетель за гуманизацию правосудия — или тайный миллиардер-коррупционер, покрывавший кубанских бандитов и проституцию? В Москве началось рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову. Надзорное ведомство требует отобрать у него якобы неправедно нажитую недвижимость на сумму более 9 млрд руб. Момотов все отрицает и лично ходит в суд. Как прошло первое заседание по существу самого громкого разбирательства этой осени — в материале «Газеты.Ru».

«Друзья интересные»

Заранее до начала слушаний у Останкинского районного суда Москвы собираются люди с камерами и микрофонами. Все надеются заснять главного героя сегодняшнего процесса — 64-летнего Виктора Момотова, бывшего судью Верховного суда, а также действующего председателя Совета судей (ВС рассматривает дела как высшая судебная инстанция, а Совет занимается вопросами судейского сообщества и организационной работой). Момотов проработал судьей больше 15 лет.

По мнению Генпрокуратуры экс-судья успел стать фактическим совладельцем премиум-гостиниц в разных регионах страны. Средства на это, как считают в надзорном ведомстве, он получил, в том числе, благодаря дружбе с ОПГ «Покровские» , чьи основатели сейчас в международном розыске.

«Наш пострел везде поспел, как говорится. И судья, и отельер, и друзья интересные», — с усмешкой замечает один из репортеров, курящий у Останкинского суда.

«Тухлый» и «собиратель земли кубанской»: кто такие «Покровские» Группировку «Покровские» создали два человека — бизнесмен Аркадий Чебанов, по некоторым сведениям, известный в криминальных кругах по кличке «Тухлый», и бывший сотрудник полномочного представительства президента в Южном федеральном округе Андрей Коровайко. Их детище в СМИ описывали как «южнороссийского спрута», который запустил свои щупальца глубоко в правоохранительную систему и привлек на свою сторону коррумпированных судей, силовиков и чиновников.



По версии прокуратуры, с помощью своих связей Коровайко в начале двухтысячных начал захватывать чужие земли и компании в Ростовской области и Краснодарском крае. В ход шли шантаж, «правильные» решения подкупных судей, откровенные рейдерские налеты. Деятельность Коровайко приняла такой масштаб, что журналисты иронично прозвали его «собирателем земель кубанских». Собранные активы стали базой для агрохолдинга «Покровский» — на сегодня одного из купнейших землевладельцев России.



Годами «Покровские» пользовались почти безграничной властью на юге. Потерявшие земли фермеры пытались судиться с холдингом, митинговать, но безрезультатно. Однако в 2021 году против Коровайко и Чебанова возбудили уголовное дело за вымогательство, мошенничество и создание ОПГ, а в 2023-м государство национализировало их холдинг (в 2024-м он снова перешел в частную собственность, концерн купила группа ВТБ). Главные подозреваемые успели бежать за границу.

Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, дружба Момотова с «Покровскими» была взаимовыгодной. Влиятельный судья помогал им легализовать свои активы, а те подарили ему землю под один из отелей. Якобы саму гостиничную империю, а именно сеть бизнес-отелей Marton, он незаконно построил совместно с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Схема та же — при содействии Момотова Марченко в судебном порядке смог легализовать 11 объектов недвижимости в разных городах и регионах. Оба партнера, вдобавок, не платили налоги и суммарно задолжали государству свыше 500 млрд руб.

Сейчас Марченко в краснодарском СИЗО, его арестовали в конце сентября по делу о мошенничестве, уклонении от налогов и даче взятки (еще до задержания предприниматель подписал контракт и отправился на СВО , но и здесь смог схитрить, послужив только «на бумаге», зато успев получить за это почти 670 тыс. руб., из-за чего его теперь также обвиняют в дезертирстве). В отличие от компаньона, Момотов остается на свободе. Прокуратура лишь требует отобрать в пользу государства его обширный бизнес: 44 земельных участка и 51 объект недвижимости стоимостью более 9 млрд руб. Это гостиницы, бани и кальянные в семи регионах. Соответствующий иск был подан в сентябре.

«Прикрывать было что»: интим-услуги в отелях и краденая земля

«А может быть такое, что Момотов через какой-то тайный проход пройдет?» — беспокоятся репортеры в коридоре суда перед началом слушаний.

«Нет, он как обычный, через обычный вход», — успокаивает собравшихся сотрудница пресс-службы.

«Все равно он не настроен на общение. Я же к нему прошлый раз подошла, он отказался поболтать и меня таким взглядом смерил», — смеется одна из корреспонденток.

Несколько дней назад Момотов лично приехал в Останкинский суд на беседу в рамках подготовки к рассмотрению иска. Но прессу проигнорировал, а самих журналистов даже не пустили на этаж, где проходила «беседа». В этот раз главный герой процесса тоже просачивается мимо репортеров. Когда подходит время начала первого заседания по существу дела, выясняется, что Момотов уже внутри зала, при этом его не видели ни в коридорах, ни на улице у «обычного» входа, где безрезультатно караулили репортеры.

«Какими-то окольными путями прошел, в кабинете у других судей, видимо, ждал, чай пил. Он же сам судья, должен топить за гласность, а в итоге?» — возмущаются журналисты.

Хотя заседание открытое, и могут присутствовать все желающие, в зал выборочно пропускают лишь нескольких репортеров. Пресс-служба ссылается на отсутствие мест — громкому процессу отвели помещение «размером с сельский туалет», как выражаются некоторые корреспонденты.

В суде Момотов до своего слова хранит молчание и даже не переговаривается с адвокатом. Последний просит закрыть процесс , так как «будут рассматриваться вопросы охраняемой законом тайны, частной жизни, банковская и иная». Однако прокуратура возражает. Представители Марченко идут другим путем и просят выделить его дело в отдельное производство и передать в военный суд (сейчас бизнесмен считается соответчиком по иску к Момотову, так же, как его сын Иван Марченко и ООО «Гостиница «Вологда). Прокуратура снова против.

Судья Ольга Лукьянова уходит, чтобы принять решение по этим ходатайствам. Пауза затягивается. Настолько, что за дверями зала вспыхивает ссора: один из ждущих в коридоре журналистов уснул на скамейке, его будит пристав со словами, что это «нарушает правила пребывания в суде», на пристава повышает голос другой репортер. В итоге все успокаиваются, а вернувшаяся спустя час судья оставляет процесс открытым и отказывается изменить подсудность для Марченко.

На заседании также озвучивают, что все счета Марченко арестованы ранее суд наложил обеспечительный арест на все имущество Момотова и Марченко, запретил Момотову открывать новые счета в банках и выезжать за границу, зачитывают иск и передают слово прокурору. Последний выступает резко и напоминает, что судьи должны быть «образцом чистоты и беспристрастности».

«Момотов решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрывания своих активов. Прикрывать было что, это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказания интим-услуг, почасовых комнат и саун. Также Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов», — подчеркивает обвинитель.

Кроме того, он указывает, что гостиницы Marton строили с нарушением пожарной безопасности на земле, которую изымали из муниципальной собственности. Момотов, как судья, помогал, чтобы цена участков искусственно занижалась, а затем выкупалась его подельниками, а также «способствовал недобросовестной конкуренции» в пользу своих отелей.

Момотов все эти утверждения отвергает. Выступая в суде после прокурора, он признается, что давно знает предпринимателя, но сам никогда не занимался бизнесом и «не имеет никакого отношения» к имуществу Марченко.

«В 2007 году я не был судьей, был профессором. Жили с матерью и бабушкой в поселке под Краснодаром, там я познакомился с Марченко, он жил на соседней улице... Я никогда не занимался предпринимательской деятельностью, не не будучи судьей, не будучи судьей... законы не нарушал и не занимался обогащением. Этот иск стал просто ударом, в том числе по состоянию здоровья. Просто перечеркнута моя жизнь», — жалуется Момотов.

Ранее бывший судья в разговоре с прессой уже называл изложенные прокуратурой сведения «откровенной клеветой» и заявлял, что в шоке от того, как его «облили грязью по всей стране». Он также обещал предоставить все необходимые документы о своей законной собственности. Документы в суде действительно появляются — представители ответчиков приносят две коробки с различными выписками из ЕГРН и прочими бумагами. Все приобщают к делу, судья косится на коробки с ощутимой тревогой.

Продвинуться дальше за отведенное время суд уже не успевает. Адвокат Момотова Никита Филиппов просит о перерыве на несколько дней, чтобы изучить материалы и попытаться заключить мировое соглашение.

«Они с кем собрались заключать мировое соглашение, с Генеральной прокуратурой?» — тихо недоумевают журналисты.

Судья назначает дату следующего слушания, журналисты бегом вылетают на улицу, чтобы попытаться снова подстеречь Момотова с камерами.

«Это сделано специально»: кто стоит за делом бывшего судьи»

Иск против Момотова инициировал сам Игорь Краснов – бывший генеральный прокурор России, а ныне председатель Верховного суда. Генпрокуратура символично подала его в последний день работы Краснова на посту прокурора, 23 сентября. Уже на следующий день, 24 сентября, Краснов был избран главой ВС (будучи при этом единственным кандидатом на эту должность). Некоторые эксперты считают, что таким образом Краснов сразу начал «чистку старой судейской гвардии» и показал, что отныне «правила игры меняются».

После появления иска Момотов подал в отставку, чтобы сконцентрироваться на «защите своего имени».

«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу», — пояснял он.

Судьей Верховного суда Момотов был с апреля 2010 года, с февраля 2019-го — членом президиума Верховного суда. До этого уроженец Краснодарского края занимался только научной работой, трудился деканом юридического факультета КубГУ. Свои последние исследования писал, в том числе, об эффективности, доступности и справедливости судебной власти. Летом этого года призывал суды защищать права обычного человека в административных спорах с государством и крупными компаниями, поскольку человек в этом случае «слабая сторона».

«Момотов считается одним из самых уважаемых судей и юристов в России... Был главным идеологом и движущей силой реформы уголовного законодательства, сторонником его гуманизации. С подачи Момотова и при его требованиях суды стали чаще применять меры пресечения, не связанные с лишением свободы», — отмечал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Следующее заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему судье назначено на 10 октября.