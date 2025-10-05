На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Тащили за волосы и заставляли целовать флаг». Что известно о задержании Греты Тунберг в Израиле

МИД Израиля назвал наглой ложью сообщения о жестоком обращении с Гретой Тунберг
true
true
true
close

Грета Тунберг на борту судна флотилии Global Sumud, направляющейся в Газу, 25 сентября 2025 года

Stefanos Rapanis/Reuters
Израиль поместил задержанную активистку Грету Тунберг в камеру с клопами, пишет The Guardian. По информации издания, правозащитница недоедает и страдает обезвоживанием. Кроме того, ее избили и заставили целовать флаг еврейского государства, утверждает Anadolu. МИД Израиля назвал сообщения о жестоком обращении с Тунберг и другими задержанными участниками флотилии «Сумуд» «наглой ложью». Тем временем активисты намерены направить жалобу в ООН.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная израильскими военнослужащими при попытке попасть в сектор Газа на судне флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского языка — стойкость, сопротивление), содержится в камере с клопами и голодает. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на письмо чиновника МИД Швеции, который посетил задержанную в тюрьме.

22-летняя Тунберг рассказала ему, что страдает обезвоживанием, поскольку не получает достаточного количества воды и еды. Кроме того, активистка пожаловалась на жестокое обращение и сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы.

Один из задержанных активистов сообщил, что правозащитницу фотографировали, заставляя держать некие флаги. Как выяснило издание, Тунберг «завернули в израильский флаг и выставили напоказ, как трофей».

«Они тащили маленькую Грету [Тунберг] за волосы на наших глазах, избивали ее и заставляли целовать израильский флаг. Они делали с ней все, что только можно, в назидание другим», — поделился участник флотилии «Сумуд», турецкий активист Эрсин Челик в беседе с агентством Anadolu.

Итальянская группа юристов, представляющая интересы участников флотилии, подтвердила, что задержанных оставляли «на несколько часов без еды и воды — до поздней ночи», за исключением «пакета чипсов, который передали Грете и показали на камеры». Также адвокаты сообщили о случаях оскорблений.

«Это была катастрофа. Они обращались с нами как с животными»,рассказал малазийский активист Хазвани Хелми, добавив, что задержанным отказывали в еде, чистой воде и лекарствах.

«Наглая ложь»

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало публикации СМИ о якобы жестоком обращении с Тунберг и другими участниками флотилии «Сумуд».

«Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами из флотилии [палестинского движения] ХАМАС «Сумуд» являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдаются», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х.

Израильский МИД обратил внимание на то, что «сама Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей».

Кроме того, экоактивистка «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места», добавили в ведомстве.

Тем временем активисты флотилии «Сумуд», включая Тунберг, намерены направить жалобу в ООН о жестоком обращении, пишет агентство TT.

«Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг. Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать», — подчеркнул один из представителей активистов и добавил, что они находятся под защитой международного права.

«Красивая вывеска для телевизора»

Флотилия «Сумуд» отправилась от берегов Туниса с гуманитарной миссией в сектор Газа в середине сентября. В ее составе находились более 450 активистов из 44 стран мира. МИД Израиля отмечал, что участникам миссии предлагали мирный способ доставки любой возможной помощи в Газу, однако флотилия отказалась.

В результате вечером 1 октября ВМС Израиля провели операцию по перехвату судов в международных водах и задержанию активистов. Накануне 137 участников флотилии уже депортировали в Турцию.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман подчеркнул, что флотилия «Сумуд» была связана с ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в Газе.

«Никакой гуманитарной миссии тут и близко не было. Акция спланирована ХАМАС и открыто им же поддержана. Документы, найденные в секторе, показывают прямую связь организаторов с террористами. Все остальное — красивая вывеска для телевизора», — отметил он в своем Telegram-канале.

«Флотилия провокаторов» закончилась там же, где и «должна была закончиться — не в Газе, а в Ашдоде (израильский город на побережье Средиземного моря)», добавил Гендельман.

Впоследствии задержание участников флотилии стало причиной массовых протестов и забастовок в разных частях мира. По информации The Guardian, акции прошли в Риме, Милане, Турине и Генуе, Брюсселе, Афинах, Берлине, Буэнос-Айресе и других городах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами