«Тащили за волосы и заставляли целовать флаг». Что известно о задержании Греты Тунберг в Израиле

Грета Тунберг на борту судна флотилии Global Sumud, направляющейся в Газу, 25 сентября 2025 года

Израиль поместил задержанную активистку Грету Тунберг в камеру с клопами, пишет The Guardian. По информации издания, правозащитница недоедает и страдает обезвоживанием. Кроме того, ее избили и заставили целовать флаг еврейского государства, утверждает Anadolu. МИД Израиля назвал сообщения о жестоком обращении с Тунберг и другими задержанными участниками флотилии «Сумуд» «наглой ложью». Тем временем активисты намерены направить жалобу в ООН.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная израильскими военнослужащими при попытке попасть в сектор Газа на судне флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского языка — стойкость, сопротивление), содержится в камере с клопами и голодает. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на письмо чиновника МИД Швеции, который посетил задержанную в тюрьме.

22-летняя Тунберг рассказала ему, что страдает обезвоживанием, поскольку не получает достаточного количества воды и еды. Кроме того, активистка пожаловалась на жестокое обращение и сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы.

Один из задержанных активистов сообщил, что правозащитницу фотографировали, заставляя держать некие флаги. Как выяснило издание, Тунберг «завернули в израильский флаг и выставили напоказ, как трофей».

«Они тащили маленькую Грету [Тунберг] за волосы на наших глазах, избивали ее и заставляли целовать израильский флаг. Они делали с ней все, что только можно, в назидание другим», — поделился участник флотилии «Сумуд», турецкий активист Эрсин Челик в беседе с агентством Anadolu.

Итальянская группа юристов, представляющая интересы участников флотилии, подтвердила, что задержанных оставляли «на несколько часов без еды и воды — до поздней ночи», за исключением «пакета чипсов, который передали Грете и показали на камеры». Также адвокаты сообщили о случаях оскорблений.

«Это была катастрофа. Они обращались с нами как с животными», — рассказал малазийский активист Хазвани Хелми, добавив, что задержанным отказывали в еде, чистой воде и лекарствах.

Израиль напал на флотилию Греты Тунберг у берегов Газы. Она задержана Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией... 02 октября 16:58

«Наглая ложь»

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало публикации СМИ о якобы жестоком обращении с Тунберг и другими участниками флотилии «Сумуд».

«Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами из флотилии [палестинского движения] ХАМАС «Сумуд» являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдаются», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х.

Израильский МИД обратил внимание на то, что «сама Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей».

Кроме того, экоактивистка «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места», добавили в ведомстве.

Икона экоактивизма или PR-проект? Почему Грету Тунберг либо обожают, либо ненавидят Юная активистка Грета Тунберг, начавшая в 15 лет одиночный протест у здания парламента Швеции... 02 сентября 16:06

Тем временем активисты флотилии «Сумуд», включая Тунберг, намерены направить жалобу в ООН о жестоком обращении , пишет агентство TT.

«Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг. Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать», — подчеркнул один из представителей активистов и добавил, что они находятся под защитой международного права.

«Красивая вывеска для телевизора»

Флотилия «Сумуд» отправилась от берегов Туниса с гуманитарной миссией в сектор Газа в середине сентября. В ее составе находились более 450 активистов из 44 стран мира. МИД Израиля отмечал, что участникам миссии предлагали мирный способ доставки любой возможной помощи в Газу, однако флотилия отказалась.

В результате вечером 1 октября ВМС Израиля провели операцию по перехвату судов в международных водах и задержанию активистов. Накануне 137 участников флотилии уже депортировали в Турцию.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман подчеркнул, что флотилия «Сумуд» была связана с ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в Газе.

«Никакой гуманитарной миссии тут и близко не было. Акция спланирована ХАМАС и открыто им же поддержана. Документы, найденные в секторе, показывают прямую связь организаторов с террористами. Все остальное — красивая вывеска для телевизора», — отметил он в своем Telegram-канале.

Внук Нельсона Манделы оказался на перехваченной Израилем гуманитарной флотилии Южная Африка призвала Израиль освободить активистов гуманитарной флотилии «Сумуд», включая внука Нельсона... 02 октября 17:59

«Флотилия провокаторов» закончилась там же, где и «должна была закончиться — не в Газе, а в Ашдоде (израильский город на побережье Средиземного моря)», добавил Гендельман.

Впоследствии задержание участников флотилии стало причиной массовых протестов и забастовок в разных частях мира. По информации The Guardian, акции прошли в Риме, Милане, Турине и Генуе, Брюсселе, Афинах, Берлине, Буэнос-Айресе и других городах.