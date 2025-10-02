Внук Нельсона Манделы оказался на перехваченной Израилем гуманитарной флотилии

Южная Африка призвала Израиль освободить активистов гуманитарной флотилии «Сумуд», включая внука Нельсона Манделы. Об этом пишет газета Al Arabiya.

«Перехват флотилии «Глобальный Сумуд» является очередным тяжким преступлением Израиля против глобальной солидарности и настроений, направленных на облегчение страданий в секторе Газа и достижение мира в регионе», — заявил президент Сирил Рамафоса.

Рамафоса подчеркнул, что перехват флотилии в международных водах нарушил постановление Международного суда о том, что гуманитарная помощь должна поступать беспрепятственно.

Al Arabiya уточняет, что перед тем, как покинуть Южную Африку и присоединиться к флотилии, внук Манделы Нкоси Звеливелиле «Мандла» Мандела заявил, что жизнь палестинцев под израильской оккупацией хуже всего того, что приходилось переживать чернокожим южноафриканцам во времена апартеидаразделение жителей Южной Африки по расовой принадлежности и установление разных прав для разных групп.

1 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Одно судно было протаранено, другие атакованы водометами. Активисты задержаны, среди них – Грета Тунберг. Это уже вторая ее попытка прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее также задержали и депортировали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала флотилию Греты Тунберг остановиться.