На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Внук Нельсона Манделы оказался на перехваченной Израилем гуманитарной флотилии

Al Arabiya: внук Манделы оказался на перехваченной Израилем гуманитарной флотилии
true
true
true
close
Global Sumud Flotilla

Южная Африка призвала Израиль освободить активистов гуманитарной флотилии «Сумуд», включая внука Нельсона Манделы. Об этом пишет газета Al Arabiya.

«Перехват флотилии «Глобальный Сумуд» является очередным тяжким преступлением Израиля против глобальной солидарности и настроений, направленных на облегчение страданий в секторе Газа и достижение мира в регионе», — заявил президент Сирил Рамафоса.

Рамафоса подчеркнул, что перехват флотилии в международных водах нарушил постановление Международного суда о том, что гуманитарная помощь должна поступать беспрепятственно.

Al Arabiya уточняет, что перед тем, как покинуть Южную Африку и присоединиться к флотилии, внук Манделы Нкоси Звеливелиле «Мандла» Мандела заявил, что жизнь палестинцев под израильской оккупацией хуже всего того, что приходилось переживать чернокожим южноафриканцам во времена апартеидаразделение жителей Южной Африки по расовой принадлежности и установление разных прав для разных групп.

1 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Одно судно было протаранено, другие атакованы водометами. Активисты задержаны, среди них – Грета Тунберг. Это уже вторая ее попытка прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее также задержали и депортировали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала флотилию Греты Тунберг остановиться.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами