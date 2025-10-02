Израиль напал на флотилию Греты Тунберг у берегов Газы. Она задержана

Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Одно судно было протаранено, другие атакованы водометами. Активисты задержаны, среди них – Грета Тунберг. Это уже вторая ее попытка прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее также задержали и депортировали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Израильские военнослужащие захватили суда флотилии «Сумуд» (переводится с арабского языка как «стойкость», «сопротивление») вместе со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа, сообщает министерство иностранных дел Израиля в социальной сети Х.

«Ни одной из яхт, участвовавших в провокации, не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры <...> благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу», — говорится в сообщении.

МИД Израиля обратил внимание, что «Грета и ее друзья живы и здоровы».

Военно-морским силам удалось перехватить около 40 судов флотилии, еще одно «остается вдали». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что его попытка «войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена». Однако в сообщении флотилии на ее странице в соцсети Х утверждается, что движение в сторону сектора Газа продолжают два судна.

Флотилия «Сумуд» подчеркнула, что Израиль проявил «активную агрессию» против яхт: судно Florida было намеренно протаранено в море, а Yulara, Meteque и другие были атакованы водометами. По информации телеканала Al Jazeera, адвокаты на борту судов документируют нарушения со стороны Израиля — эти сведения будут отправлены в Международный суд ООН.

Всего в составе флотилии находились более 450 активистов из 44 стран мира . Они отправились из Барселоны в Газу в конце августа. Израильский МИД отмечал, что участникам миссии предлагали мирный способ доставки любой возможной помощи в Газу, однако флотилия отказалась. В итоге накануне вечером ВМС Израиля начали операцию по перехвату судов.

Среди задержанных, кроме Тунберг, оказалась бывший мэр (2015–2023) испанской Барселоны Ада Колау, выяснило агентство EFE. По данным Al Arabiya, также задержан внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы.

Реакция международного сообщества

Тем временем многие страны жестко раскритиковали действия Израиля. МИД Турции назвал нападение израильских сил на суда террористическим актом. Кроме того, турецкая генпрокуратура возбудила дело после «задержания 24 граждан Турции», которые входили в состав флотилии.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса считает задержание активистов «похищением» . Он призвал Израиль «немедленно освободить южноафриканцев, похищенных в международных водах, а также освободить других граждан, пытавшихся добраться до Газы с гуманитарной помощью».

Перехват флотилии — «грубое нарушение международного права», отметил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В социальной сети Х он подчеркнул, что гуманитарная помощь, поставляемая активистами населению сектора Газа, должна дойти до назначения.

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что Израиль совершил «неприемлемый акт насилия», а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху осуществляет «государственную политику террора» . Налицо «новое международное преступление Нетаньяху», поддержал его в Х колумбийский президент Густаво Петро. МИД Малайзии в свою очередь сравнил нападение на флотилию с «подлым актом агрессии».

Палестинское движение ХАМАС заявило, что перехват судов и задержание участников миссии, — это варварское преступление и пиратство.

Июньская попытка

Грета Тунберг уже пыталась попасть в сектор Газа летом текущего года на судне Madleen в составе коалиции «Флотилия свободы» и передать гуманитарную помощь. Однако 9 июня израильские силы задержали судно и всех 12 активистов, включая Тунберг, а также граждан Франции, Турции и Бразилии.

После задержания Тунберг в видеоролике, опубликованном «Флотилией свободы» в X, обвинила власти Израиля в похищении. Она призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее самой и остальных членов экипажа судна. 10 июня ее депортировали из Израиля в Швецию через Францию.

В начале сентября газета Israel Hayom писала, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложит Нетаньяху не повторять июньских ошибок, когда Израиль «мягко» обошелся с активистами, направлявшимися к побережью Газы на судне Madleen. По информации издания, речь шла о намерении властей поместить активистов флотилии «Сумуд» в тюрьмы, условия содержания в которых строже, чем в обычных местах заключения.