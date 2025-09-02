Икона экоактивизма или PR-проект? Почему Грету Тунберг либо обожают, либо ненавидят

Грета Тунберг во время своей знаменитой речи на саммите ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2019 года

Смелая речь в ООН, скандалы, аресты: почему Грета перешла от мирных протестов к радикальным действиям

Юная активистка Грета Тунберг, начавшая в 15 лет одиночный протест у здания парламента Швеции, смогла вдохновить миллионы людей на борьбу против изменения климата. Эмоциональное «How dare you!» («Как вы смеете!»), обращенное к мировым лидерам, и непоколебимая позиция сделали ее одновременно иконой экологического активизма и мишенью для критики. Чем известна Грета Тунберг, каково ее влияние на климатическое движение и почему деятельность активистки вызывает столько споров — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и становление личности Греты Тунберг

Грета Тунберг не родилась с плакатом «Skolstrejk for klimatet» «Школьная забастовка за климат» — первая общественная акция Греты в руках. Девочка росла в творческой семье, далекой от тем, связанных с экологией. Но ее непреклонные убеждения, а также любовь и безусловная поддержка родителей сделали из Греты настоящего борца против изменений климата.

Семья и воспитание: нестандартный старт

Грета Тунберг появилась на свет в Стокгольме 3 января 2003 года. Ее отец Сванте Тунберг — актер и продюсер, потомок известного шведского химика и нобелевского лауреата Сванте Аррениуса. Мать, Малена Эрнман, — одна из самых известных оперных певиц Швеции, представлявшая страну на «Евровидении-2009».

Казалось бы, будущее девочки было предопределено — мир искусства, гастроли и богемная жизнь. Творческая среда, безусловно, повлияла на Грету: она с детства была погружена в мир образов, актерского искусства и выступлений перед публикой. Но вместо сцены ее ждали пикеты и забастовки. Ирония в том, что именно успешная карьера матери, связанная с частыми авиаперелетами, стала одной из первых мишеней для критики со стороны самой Греты и точкой отсчета для радикальных изменений в жизни всей семьи.

close Грета Тунберг ожидает слушания в суде в Мальмё, Швеция, в понедельник, 24 июля 2023 года Pavel Golovkin/AP

Первое знакомство с климатическим кризисом: урок, который изменил все

В 8 лет Грета впервые услышала об изменении климата на школьном уроке. Как она сама рассказывала в интервью, это знание повергло ее в шок. Учителя показывали фильмы о тающих льдах, голодающих белых медведях и мусорных островах в океане. Но парадокс был в том, что после урока все, включая педагогов, жили как ни в чем не бывало.

Для ее восприятия, не терпящего полутонов, это стало проявлением чудовищного лицемерия взрослого мира. «Почему все говорят о климате, но никто ничего не делает?» — этот вопрос стал для девочки навязчивой идеей. Она не могла «просто отпустить» эту тему, как другие одноклассники.

Именно в школе сформировалось ее главное требование к властям: соблюдать Парижское соглашение по климату и сокращать выбросы на 15% в год — то, о чем ей самой рассказывали на уроках.

Что такое Парижское соглашение по климату? Это международный договор, принятый на сессии Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в 2015 году. Его основная цель — ограничение глобального потепления до 2°C (а в идеале — 1,5°C) по сравнению с доиндустриальным уровнем.



Ключевые аспекты соглашения:



• Договор подписан 195 странами, включая Россию, Китай, США (планируют выход) и страны ЕС.

• Каждая страна самостоятельно определяет свои цели по сокращению выбросов парниковых газов и обязана пересматривать их каждые 5 лет.

• Развитые страны должны вносить средства в климатический фонд для помощи развивающимся государствам в адаптации к изменениям климата и переходе на «зеленые» технологии. К 2020 году планировалось собирать до $100 млрд ежегодно.

• В отличие от Киотского протокола, соглашение не предусматривает жестких санкций за невыполнение обязательств, делая акцент на прозрачности и добровольной отчетности.



Соглашение вступило в силу в 2016 году и стало историческим шагом в объединении мировых усилий против климатического кризиса. Однако его эффективность зависит от доброй воли участников, а отсутствие механизмов принуждения часто подвергается критике.

Психологические вызовы: диагноз как дар

Прежде чем стать голосом планеты в борьбе за климат, Грета пережила тяжелый личный кризис. В 11 лет она впала в глубокую депрессию — перестала разговаривать, есть, ходить в школу. Как позже выяснилось, причиной была не только экотревожность, но и непонимание сверстников.

Впоследствии ей поставили диагнозы: синдром Аспергера (форма аутизма; характеризуется трудностями в социальном взаимодействии), ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и селективный мутизм (тревожное расстройство, при котором человек в определенных ситуациях не может говорить, хотя физиологически способен к этому).

Но вместо того, чтобы считать это недостатком, Грета и ее семья стали говорить о нейроразнообразии. Девушка назвала свой синдром «даром», который позволяет ей видеть кризис вне политики и компромиссов — в черно-белых тонах.

Если бы я была как все, я бы просто социализировалась и продолжала жить как прежде. Грета Тунберг шведская экоактивистка

Влияние на семью: как ребенок изменил жизнь родителей

Самая показательная история — это то, как Грета перевернула жизнь своей семьи, доказав, что начинать изменения нужно с себя. Она не просто читала лекции родителям — она предъявила им ультиматум.

Именно ее настойчивость заставила мать, чья карьера зависела от авиаперелетов, полностью от них отказаться. Отец стал ее главным сопровождающим на поездах по Европе. Вся семья, включая младшую сестру Беату, перешла на веганство ради сокращения углеродного следа.

Это не было добровольным решением с их стороны. В своей книге «Сцены из сердца» мать Греты честно пишет, что сначала это вызывало сопротивление. Но желание помочь дочери выйти из депрессии оказалось сильнее. Получился уникальный семейный договор: родители спасли дочь, а дочь, в ответ, попыталась спасти планету. Иронично, но именно этот внутрисемейный переворот стал репетицией того, что Грета позже потребует от всего мира.

Одинокая девочка с плакатом: как скромный пикет взорвал мировую повестку

Грета не планировала становиться мировым символом экологического движения. Ее путь начался со скромного школьного протеста, который благодаря цепной реакции превратился в глобальный феномен. Настойчивость одного подростка, усиленная мощью социальных сетей и поддержкой влиятельных персон, заставила мир говорить о климате громче, чем когда-либо прежде.

close gretathunberg/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

За несколько месяцев до своего первого пикета Грета приняла участие в конкурсе эссе о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet. Это событие стало поворотным моментом: именно во время подготовки к конкурсу она углубилась в научные данные и осознала весь масштаб надвигающейся катастрофы.

Первые пикеты: одинокая девочка с плакатом против системы

20 августа 2018 года, за три недели до парламентских выборов в Швеции, 15-летняя Грета впервые не пошла в школу. Вместо этого она села на тротуар перед зданием риксдага (парламента) в Стокгольме с самодельным плакатом из крафтового картона с надписью «Skolstrejk for klimatet» — «Школьная забастовка за климат».

Ее требования были конкретными: чтобы шведское правительство сократило выбросы углекислого газа в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Я делаю это, потому что никто другой не делает. Я делаю это потому, что вы, взрослые, плюете на мое будущее. Это моя моральная ответственность делать то, что я могу. Я хочу, чтобы политики расставили приоритеты, сфокусировались на климате и воспринимали ситуацию как кризисную. Грета Тунберг шведская экоактивистка

Первый день прошел почти незаметно. На второй день к ней присоединились несколько случайных прохожих. К концу недели о «девочке с косичками» уже писали первые шведские СМИ, а пикеты стали еженедельными. Ее история оказалась идеально упакованным медийным продуктом: ребенок, бросающий вызов системе, искренность, подкрепленная научными фактами, и личная история борьбы с психологическими проблемами.

Вирусный эффект: как #FridaysForFuture захватил мир

Ключевую роль в превращении одиночного пикета в глобальное движение сыграли социальные сети. Грета и ее сторонники активно использовали хештеги #FridaysForFuture и #ClimateStrike. Еженедельные пикеты стали проводить только по пятницам.

Грета предлагала простой и понятный сценарий действий: каждую пятницу пропускать занятия в школах или университетах и выходить с пикетом к зданиям органов власти. Идею поддержали тысячи подростков по всему миру, которые хотели помочь планете, но не знали как.

Уже через несколько месяцев акции прошли в 270 городах по всему миру — от Австралии и Японии до стран Европы и США. К марту 2019 года в первой «глобальной забастовке», по оценкам активистов, участвовало около четырех миллионов человек.

Ирония ситуации в том, что движение, критикующее современное потребление и глобализацию, стало массовым именно благодаря инструментам этой самой глобализации — социальным сетям.

close Грета Тунберг во время акции протеста в Стокгольме, 30 ноября 2018 года TT News Agency/Reuters

Поддержка знаменитостей и политиков: как Грета вышла в «большой свет»

Успех движения невозможно представить без поддержки влиятельных мировых фигур. Их одобрение работало как знак качества, «узаконивания» протеста в глазах скептически настроенной взрослой аудитории.

Антониу Гутерриш, генсек ООН. Поддержал требования молодых активистов, заявив, что «изменение климата — это не просто изменение погоды. Оно меняет жизнь на нашей планете». Он неоднократно называл климатический кризис главной угрозой человечеству и призывал мировых лидеров прислушаться к голосу молодежи.

Леонардо Ди Каприо, актер и экоактивист. Встретился с Гретой в 2019 году и назвал ее «лидером нашего времени». Ди Каприо, многие годы занимающийся проблемами экологии через свой фонд, стал важным союзником, обеспечившим движению доступ к голливудским ресурсам и медийному вниманию. «Климатические изменения реальны. Они происходят прямо сейчас» — заявил актер, фактически повторив месседж Греты на весь мир.

Другие знаменитости. Грету поддерживали Арнольд Шварценеггер (пригласил ее на саммит в Австрии), Барак Обама (назвал ее «одной из величайших защитниц нашей планеты»), а также множество политиков, включая некоторых глав государств ЕС и даже депутатов Госдумы РФ.

Эта поддержка, однако, имела и обратную сторону. Критики сразу же ухватились за тот факт, что «антисистемную» активистку быстро приняли в самых верхах глобальной элиты, что породило теории о ее «марионеточности».

Как Грета Тунберг вышла за рамки климатического протеста

Грета быстро поняла, что одними пикетами систему не изменить. Ее стратегия эволюционировала от одиночных забастовок до мощных выступлений на самых влиятельных мировых площадках, а затем — до радикальных действий и поддержки других социальных движений. Это превратило ее из симпатичной активистки в полноценного, хотя и крайне неудобного глобального игрока.

Оружие слова: самые резонансные выступления Греты

Ее речи — это всегда эмоциональный удар ниже пояса, намеренно лишенный дипломатической полировки.

📣 COP24 в Катовице (декабрь 2018 года). Первый крупный выход на международную арену. Здесь Грета заявила, что мировые лидеры ведут себя как дети, и бросила фразу, которая стала ее визитной карточкой.

Мы пришли сюда, чтобы дать вам знать, что грядут перемены. Нравится вам это или нет. Грета Тунберг шведская экоактивистка

📣 Давос (январь 2019 года). На форуме миллиардеров и политиков она призвала собравшихся «паниковать из-за климата» и действовать так, как если бы их дом горел.

📣 Саммит ООН в Нью-Йорке (сентябрь 2019 года). Апогей ее ораторской карьеры. Срыв голоса, полное презрения лицо и та самая фраза «How dare you!» («Как вы смеете!»), обращенная к мировым лидерам. Выступление разошлось на миллионы мемов и цитат.

Это все неправильно. Вы лишили меня моей мечты и моего детства своими пустыми словами. Умирают люди и погибают экосистемы. Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете! Грета Тунберг шведская экоактивистка, речь на саммите ООН

От климата к политике: расширение повестки

Тунберг быстро осознала, что климатический кризис неразрывно связан с социальным неравенством и правами человека. Ее активизм перестал быть узконаправленным. Теперь она занимается широким кругом тем, в частности:

Поддержка коренных народов. Грета постоянно использует свою платформу, чтобы освещать борьбу коренных народов по всему миру за свои земли, которые часто разрушаются добывающими корпорациями.

Позиция по Палестине. Грета также активно высказывалась в поддержку Палестины, особенно на фоне эскалации конфликта в секторе Газа. Ее посты в социальных сетях с хештегами в поддержку палестинцев вызвали волну критики, особенно со стороны западных политиков и медиа. Однако этот шаг подтвердил ее переход к более широкой правозащитной повестке, где экологическая справедливость неотделима от социальной. Для ее сторонников это стало доказательством последовательности принципов — даже когда речь идет о самых спорных и политизированных вопросах.

Гражданское неповиновение: за что задерживали Грету

Слова сменились действиями. Активизм Греты эволюционировал от одиночных пикетов к прямому участию в акциях гражданского неповиновения, что неоднократно приводило к проблемам с законом.

Хроника задержаний и арестов Греты Тунберг:

Октябрь 2023 года, Лондон, Великобритания. Участвовала в акции протеста против нефтяной индустрии. Была задержана полицией. Позже суд оправдал ее.

Апрель 2024 года, Гаага, Нидерланды. Вместе с другими участниками блокировала трассы A12 в рамках протеста против государственных субсидий для ископаемого топлива. Акция была организована движением Extinction Rebellion. Впоследствии была арестована полицией.

Сентябрь 2024 года, Стокгольм, Швеция. Участвовала в протесте с требованием к Стокгольмскому университету разорвать связи с израильскими вузами. Акция включала в себя установку палаток в библиотеке университета. Задержана полицией вместе с другими активистами. Была обвинена в неподчинении властям.

close Полицейские задерживают шведскую экоактивистку Грету Тунберг на акции протеста против ископаемого топлива в Лондоне, Великобритания, 17 октября 2023 года Toby Melville/Reuters

Депортация из Израиля: самая громкая акция

Самый резонансный инцидент произошел в июне 2025 года. Грета присоединилась к пропалестинской акции «Флотилия свободы», пытаясь на яхте Madleen доставить в блокированный сектор Газа «символический» груз гуманитарной помощи (рис и детское питание).

Израильские ВМС перехватили яхту еще в международных водах, в 82 км от берега Газы. На борт поднялся спецназ, а судно отправили в израильский порт. Израильский МИД отреагировал с иронией, назвав акцию «медийной провокацией» и «яхтой для селфи», и пообещал передать гуманитарный груз «настоящими каналами».

По словам задержанных (французского врача Батиста Андре), израильские военные создавали им неудобства: включали громкую музыку, танцевали, мешая спать, ограничивали доступ к воде и еде.

Грету, принципиально избегающую авиаперелетов из-за их углеродного следа, депортировали из Израиля на самолете через Францию в Швецию. Это решение властей многие расценили как демонстративное унижение. В стокгольмском аэропорту Арланда ее встречали аплодисментами участники акции с палестинскими флагами.

На днях стало известно, что флотилия Греты Тунберг вновь направилась к сектору Газа. Суда вышли из порта Барселоны 31 августа с гуманитарной помощью и активистами на борту. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить шведскую экоактивистку в тюрьму для террористов, если она попытается прорвать блокаду сектора Газа.

Награды и номинации Греты Тунберг: хронология признания

Тунберг за свою деятельность получила множество наград и номинаций.

🏆 2019 год: год прорыва

Право на жизнь (Right Livelihood Award) — «альтернативную Нобелевскую премию» присудили Грете за «вдохновение и усиление политических требований безотлагательных действий по климату в соответствии с научными фактами».

Я — это часть глобального движения школьников, молодежи и взрослых всех возрастов, которые решили действовать в защиту нашей живой планеты. Я делюсь этой наградой с ними. Грета Тунберг шведская экоактивистка

Человек года по версии Time — Грета стала самой молодой личностью, удостоенной этого звания за всю историю его присвоения (с 1927 года). Журнал Time назвал ее «самым громким голосом по самому важному вопросу планеты».

Номинация на Нобелевскую премию мира — впервые Грета Тунберг была номинирована как «горячий» кандидат от норвежских парламентариев. Букмекеры предсказывали ее победу с вероятностью 96%, но премия была присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду.

close Грета Тунберг на климатической забастовке в Айова-Сити, 4 октября 2019 года Андрей Иванов/Reuters

🏆 2020–2023 годы: закрепление влияния

Повторные номинации на Нобелевскую премию мира (2020, 2021, 2022, 2023) — Грета и движение Fridays for Future номинировались на премию ежегодно. В 2023 году их выдвинул норвежский депутат от Партии зеленых, отметив, что они «меняют мир в режиме реального времени».

📚 Выход книги «The Climate Book» (2022) — хотя это не награда, книга под редакцией Греты Тунберг, содержащая эссе 100 ученых и активистов, стала важным вкладом в климатическое просвещение.

Особое признание: «эффект Греты»

Хотя Грета пока так и не получила Нобелевскую премию, ее влияние вышло далеко за рамки официальных наград. Термин «эффект Греты» (The Greta Effect), который ввела газета The Guardian, описывает беспрецедентный рост общественного интереса к климатическим проблемам, особенно среди молодежи.

Критика и общественный резонанс: почему Грету Тунберг до сих пор обсуждают

Грета Тунберг — фигура, которая никогда не существовала в полутонах. Ее либо боготворят как пророка нового экологического сознания, либо демонизируют как марионетку в руках темных сил. Но именно эта полярность и доказывает ее влияние. За несколько лет она прошла путь от одинокой девочки с плакатом до глобального символа, чье имя вызывает ожесточенные споры от кухонь до парламентов.

close Грета Тунберг и Арнольд Шварценеггер, 28 мая 2019 года Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обвинения в манипуляции: кто стоит за Гретой?

Один из главных аргументов противников Тунберг — тезис о том, что она является проектом, созданным для продвижения чьих-то интересов.

PR-проект. Почти сразу после ее первых выступлений шведская газета Svenska Dagbladet провела расследование. Выяснилось, что с Гретой и ее семьей связался шведский PR-специалист Ингмар Рентцхог, основатель экологической платформы We Don't Have Time. Он активно помогал продвигать ее образ и с помощью ее истории привлек в свой стартап более миллиона долларов инвестиций. Сама Грета и ее отец позже заявили, что их использовали в коммерческих целях без их согласия.

Родители-маркетологи. Книга матери Греты, Малены Эрнман, «Сцены из сердца», вышла практически одновременно с началом забастовки. Это породило теории о том, что вся акция — хорошо спланированный пиар-ход для продвижения семейного продукта.

Для сторонников Греты эти истории — доказательство того, что ее искренность пытаются очернить. Для критиков — подтверждение, что ее образ был искусственно создан.

Реакция мировых лидеров на выступление Греты Тунберг

Президент США Дональд Трамп. После ее эмоциональной речи в ООН с фразой «How dare you!» тогдашний (и нынешний) президент США написал в Х (ранее — Twitter): «Она выглядит очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее. Так приятно это видеть!» В этих словах нельзя не заметить классическую насмешку, призванную обесценить выступление Греты Тунберг через иронию.

Президент России Владимир Путин. Российский президент высказался более сдержанно: «Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, от того, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения».

Путин подчеркнул, что не разделяет ее «черно-белый» взгляд на сложные мировые процессы.

Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. Владимир Путин президент Российской Федерации

Эммануэль Макрон. Президент Франции занял двойственную позицию. С одной стороны, он поддержал цели молодых активистов, с другой — призвал их протестовать не по пятницам, а по выходным, чтобы не пропускать школу, и сосредоточиться на странах, которые не выполняют климатические обязательства.

Обсуждение психического здоровья: этично ли вовлекать ребенка?

Диагнозы Греты (синдром Аспергера, ОКР, селективный мутизм) стали не только частью ее личной истории, но и мишенью для жесткой критики.

Аргумент критиков. Многие, как австралийский журналист Эндрю Болт, открыто задавались вопросом: не являются ли одержимость Греты и ее «тоталитарная уверенность» (как он это назвал) следствием ее психического состояния? Он писал, что множество взрослых воспринимают «девушку с таким количеством расстройств как гуру». Критики считают, что использование уязвимого подростка в высокой политике — это попросту неэтично.

Аргумент защитников. Сама Грета и ее сторонники парируют, что ее нейроособенность — это дар. Именно она позволяет ей видеть климатический кризис вне политических компромиссов, в черно-белых тонах, и не отвлекаться на социальные игры. Они обвиняют оппонентов в эйблизме — дискриминации по признаку здоровья.

close Грета Тунберг плачет во время своей речи на конференции в Страсбурге, 16 апреля 2019 года Vincent Kessler/Reuters

Сейчас этот спор вышел далеко за рамки обсуждения самой Греты и спровоцировал глобальную дискуссию о том, кто имеет право говорить от имени планеты и каковы границы вовлечения молодежи в политику.

Пример Греты Тунберг еще раз доказал: влияние не определяется только должностями или возрастом. Оно рождается из готовности сказать «нет» и последовательно идти за своей правдой, даже ценой личного комфорта и безопасности.