Названы самые распространенные виды рака у женщин и мужчин

Онколог Каприн: рак предстательной и молочной желез наиболее распространены в РФ
Shutterstock/FOTODOM

Рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин наиболее распространены среди жителей России. Об этом рассказал академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в рамках международного форума онкологии и радиологии «Ради жизни», пишет ТАСС.

«У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте - опять же колоректальный рак», — сказал специалист.

Также Каприн добавил, что наиболее часто встречающейся формой онкозаболевания среди всего населения в стране является рак кожи.

До этого врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что регулярное употребление колбасных изделий повышает риск развития онкологических заболеваний. Он посоветовал заменять колбасу на говяжий язык.

Ранее была создана вакцина от рака кишечника на основе стволовых клеток.

