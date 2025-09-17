На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ предотвратить рецидив рака груди

NatMed: комбинация двух препаратов уничтожила спящие клетки рака груди
Shutterstock

Комбинация лекарств гидроксихлорохина и эверолимуса позволяет уничтожать «спящие» опухолевые клетки — основной провокатор рецидива рака груди. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Согласно медицинской статистике, примерно в 30% случаев рак молочной железы возвращаются даже после успешного лечения. Такие рецидивы ежегодно приводят более чем к 685 тысячам смертей. Чтобы найти способ избежать повторного развития этого вида рака, ученые из США сосредоточились на анализе существующих препаратов.

В испытании приняли участие 51 пациентка. Им назначили комбинированную терапию двумя препаратами — гидроксихлорохином и эверолимусом. Каждый из них по отдельности устранял до 80% «спящих» опухолевых клеток, однако в комбинации препараты показали более высокую эффективность — до 87%.

Через три года наблюдения ни у одной пациентки из группы комбинированного лечения не проявились повторные признаки заболевания. В группах, где применяли только один из препаратов, показатель выживаемости составил 92-93%.

Исследователи отмечают, что такой подход может стать основой для новой стратегии профилактики рецидивов: вместо ожидания возвращения болезни — воздействие на ее возможные скрытые очаги. Следующим этапом станет проведение масштабных клинических исследований и определение оптимальных схем лечения.

Ранее ученые выяснили, что привычка ходить быстро снижает риск рака легких.

