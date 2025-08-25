«Ущерб — 1 млрд рублей»: почему задержали врио замгубернатора Курской области?

Врио замглавы Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области, где он раньше занимал должность вице-губернатора. Против него свидетельствовали ранее задержанные чиновники Алексей Сошников и Рустэм Зайнуллин. Точную сумму ущерба не называют: по данным ТАСС, она составляет 1 млрд рублей. При этом Telegram-каналы пишут, что речь может идти о 3 млрд рублей.

Временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали рано утром 25 августа, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, следственные действия связаны с предыдущим местом работы Базарова — он был заместителем губернатора Белгородской области по строительству. По предварительным данным, уголовное дело связано с возведением оборонительных сооружений в регионе.

«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всем разберется. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!» — написал Хинштейн.

По данным ТАСС, уголовное дело связано с хищением 1 млрд рублей, его выделили на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

«Базаров задержан по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах в Белгородской области. Общий ущерб по делу составляет 1 млрд рублей. В период, когда было совершено хищение, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Базарову 54 года. В 2016–2020 годах он занимал должность вице-губернатора Севастополя, затем переехал в Белгород, став замгубернатора. В 2023-м чиновник получил орден «За заслуги перед отечеством» второй степени. На работу в Курскую область перешел в феврале 2025-го.

В доме и кабинете Базарова уже проводят обыски, у него изъяли компьютеры, ноутбуки, средства связи. В ближайшее время задержанного этапируют в Москву. Telegram-канал Mash выяснил, что чиновника сдал начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников. В июле его уже вызывали на допрос, но в итоге отпустили под подписку о невыезде. По данным Telegram-канала SHOT, против Базарова также свидетельствовал замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин.

При этом Mash и Shot оценивают ущерб от действий Базарова в сумму от 500 млн до 3 млрд рублей .

Дела об укреплениях

По этому делу о хищениях в Белгородской области также проходят Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов и предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Их обвиняют в мошенничестве.

Кроме уголовного дела, есть гражданский иск: Генпрокуратура потребовала возместить около 925 млн рублей. Ответчиками выступают Зайнуллин, Петряков, Новиков, Боровков, Зимин, Сошников, компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». В иске сказано, что ведомство обнаружило доказательство коррупционного обогащения ответчиков «за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны», когда они занимали должности в Белгородской области.

По данным Генпрокуратуры, Зайнуллин и Сошников использовали свои должности в личных целях, в том числе для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Установлено, что Петряков в обмен на госконтракт согласился передать откат в размере 7%. Он получил аванс для проведения работ, однако сам купил себе квартиру в Москве и автомобиль. Следователи нашли и другие коррупционные составляющие при выполнении государственных контрактов на возведение оборонительных сооружений.

Оборонительные сооружения в приграничных регионах РФ начали устанавливать осенью 2022 года. Во время эксплуатации выяснилось, что их установили с нарушениями, они не отвечают заявленным требованиям, а некоторые конструкции даже разрушаются от дождя и снега. В связи с произошедшим начались проверки, которые показали, что чиновники заключали договоры с выгодными им компаниями, а те в свою очередь выполнили некачественную работу. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, некоторые подрядчики все же вернули деньги.

В Курской области прошли масштабные задержания. Сейчас фигурантами дела являются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.

В Брянской области в июле области задержали заместителя губернатора Николая Симоненко — там пропали и деньги, и сами фортификационные сооружения. Также задержали директора Управления капитального строительства региона Евгения Журу.