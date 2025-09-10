На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшему главе Курской области продлили заключение под стражей

ТАСС: экс-главе Курской области Смирнову продлили заключение по делу о растрате
Anelo/Shutterstock

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили заключение под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Смирнова А. Б. до 15 декабря и Дедова А. В. — до 16 декабря», — говорится в сообщении.

Помимо этого, содержание под стражей продлили также его бывшему заместителю Алексею Дедову.

20 августа со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием по делу о хищениях и заключили соответствующую сделку.

Смирнова и Дедова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее в отношении экс-главы Курской области возбудили новое уголовное дело.

