Бывшему главе Курской области продлили заключение под стражей

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили заключение под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Смирнова А. Б. до 15 декабря и Дедова А. В. — до 16 декабря», — говорится в сообщении.

Помимо этого, содержание под стражей продлили также его бывшему заместителю Алексею Дедову.

20 августа со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием по делу о хищениях и заключили соответствующую сделку.

Смирнова и Дедова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее в отношении экс-главы Курской области возбудили новое уголовное дело.