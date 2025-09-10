До трех лет колонии: на многоженца Ивана Сухова завели дело после заявления дочери

Многоженцу Ивану Сухову грозит до трех лет колонии за домогательства по отношению к дочери

Многоженцу Ивану Сухову может грозить до трех лет лишения свободы по статье о развратных действиях. СК возбудил в отношении него уголовное дело после того, как дочь Сухова Анна сообщила о домогательствах со стороны отца. В начале июня девушка рассказала, что Сухов заставлял ее трогать его как минимум дважды, мотивируя это тем, что из нее не получится хорошей жены, а так она хотя бы будет «все уметь, как правильно делать». Тогда СК начал проверку — Сухов заявил, что ему нечего бояться, так как никаких преступлений он не совершал. Теперь он называет обвинения полной чушью, а все происходящее — пиар-кампанией против него.

Следственный комитет (СК) Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении Ивана Сухова, который заявлял о своем многоженстве. Причиной стало заявление его дочери Анны, которая в начале июня рассказала о домогательствах со стороны отца, рассказал Telegram-канал Mash.

«Анна заявила, что подвергалась домогательствам со стороны отца с 14 лет. Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях. Силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все экспертизы»,

По статье о развратных действиях (ст. 135 УК РФ) многоженцу может грозить до трех лет лишения свободы.

В комментарии RT Иван Сухов назвал обвинения полной чушью, а все происходящее — пиар-кампанией против него.

«Эта дочка со мной не жила никогда. Она с мамой выросла», — подчеркнул многоженец.

Мужчина также добавил, что, по его предположениям, Анне могли предложить деньги и «заставили говорить об отце».

Два раза отказывали в возбуждения дела

Иван Сухов также рассказал, что в отношении него уже было проведено две проверки, но их результат ему не сообщили. Как пояснила «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, следствие дважды отказывало в возбуждении уголовного дела в отношении многоженца по статьям об изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и развратных действиях (135 УК РФ).

«Также на наш запрос прокуратура проинформировала о том, что 24 июля Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено решение и материал возвращен для проведения дополнительной проверки. В связи с чем можно сделать вывод, что наши запросы также повлияли на пересмотр принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — добавила Останина.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что рад тому, что «СК посмотрел внимательно на эту ситуацию» и принял те меры, которые необходимы по закону. Парламентарий также выразил надежду, что Сухова привлекут к ответственности.

Обвинения в домогательствах

В июне в программе «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя Анна Сухова вспоминала, что отец как минимум дважды принуждал ее к действиям сексуального характера. В первый раз это случилось, когда Анне было 14 лет. Через год это повторилось, но, как уточняла девушка, «в другом контексте».

Анна Сухова заявляла, что отец заставлял ее прикасаться к нему, мотивируя это тем, что из нее не получится хорошей жены, а так она хотя бы будет «все уметь, как правильно делать». После этого, по словам девушки, Иван Сухов говорил, что она «себе придумала все». Также Анна добавила, что Сухов проводил подобные «уроки» и для ее младшей сестры — девочке на тот момент было 14 лет.

После этого уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что Следственный комитет начал проведение проверки в отношении многоженца. Сам Сухов утверждал, что все, что сказала его дочь на телешоу, — это неправда.

«Злые люди просто хотят сотворить плохое. Особенно эти ток-шоу, которые под меня зачем-то роют, чего-то придумывают и манипулируют в трудной ситуации больным ребенком. Мне больше нечего в целом сказать, мне просто жаль мою дочь, что они ее использовали»,

— заявил мужчина.

Он также обвинил журналистов в том, что они «делают хайп» на его личности. Сухов тогда отметил, что ему нечего бояться, так как никаких преступлений в отношении Анны он не совершал.

«Это просто сказки, вымыслы», — подчеркнул многоженец.

Адвокат Сухова Александр Почуев также назвал слова девушки «оговором и клеветой, стимулированными со стороны продюсеров ток-шоу», а саму Анну — «психологически незрелой».

Новые подробности

«Первый канал» опубликовал тизер нового выпуска «Пусть говорят». В ролике дочь Сухова сообщила об еще одной тайне, о которой ранее не рассказывала.

Также одна из участниц выпуска, которая пожелала остаться анонимной, сообщила, что Анна не сообщала о домогательствах, так как боялась, что ей не поверят. В первом выпуске девушка упоминала, что ее мать на тот момент не знала о произошедшем.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов при этом заявил, что никто из близких не поддержал Анну.