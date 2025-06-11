«Из тебя достойная жена не выйдет»: дочь многоженца Сухова обвинила его в домогательствах

СК РФ начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова после того, как его 19-летняя дочь Анна рассказала о насилии со стороны отца. Мужчина, по ее словам, принуждал ее к действиям сексуального характера минимум дважды. В последний раз он объяснил это тем, что из-за ее образа жизни из Анны не получится достойная жена, а так она «хотя бы» будет «все уметь, как правильно делать». Сам Сухов обвинения отвергает, называя их «сказками». Он считает, что журналисты «зачем-то роют» под него и пытаются «делать хайп» на его личности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) России начал проверку в отношении Ивана Сухова, заявившего о своем многоженстве, после того как его дочь рассказала о домогательствах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«С ее (дочери Сухова. — «Газета.Ru») слов, речь идет о совершенных Суховым действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетних дочерей. Несмотря на данное публичное заявление о преступлении, официальное обращение в правоохранительные органы с ее стороны на сегодняшний день отсутствует», — уточнила детский омбудсмен столицы.

11 июня в программе «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя Анна Сухова заявила, что ее отец

Иван Сухов как минимум дважды принуждал ее к действиям сексуального характера. В первый раз это произошло, когда девушке было 14 лет. В 15, по ее словам, это повторилось, но «в другом контексте».

Анна рассказала, что Сухов заставил ее прикасаться к нему: «Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти пять лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. Он сказал: «Дочь, закрой глаза». Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя года».

Когда девушке было 15 лет, мать отправила Анну жить к отцу, чтобы тот отучил ее от курения. Сухов заявил ей, что из-за ее образа жизни из нее уже не получится хорошей жены, и принудил Анну, как она сама заявляет, к «развратным действиям». «Он сказал: ''Дочь, твоя прошлая жизнь… из тебя достойная жена не выйдет, и поэтому хотя бы будешь все уметь, как правильно делать», — поделилась Анна.

Она добавила, что ее мать до сих пор не знает о произошедшем. Сама девушка смогла рассказать об этом только подруге. Сухов же, по ее словам, забыл об инциденте.

«Спустя месяц после всего произошедшего он сказал, что этого не было — что я себе придумала все», — добавила дочь многоженца.

Анна также уточнила, что жертвой подобных «уроков» стала и ее сестра, которой на тот момент не было и 14 лет .

«Под меня зачем-то роют»

Сам Сухов уже прокомментировал начавшуюся в отношении него проверку и обвинения дочери. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что сказанное на телешоу — неправда.

«Злые люди просто хотят сотворить плохое. Особенно эти ток-шоу, которые под меня зачем-то роют, чего-то придумывают и манипулируют в трудной ситуации больным ребенком. Мне больше нечего в целом сказать, мне просто жаль мою дочь, что они ее использовали… Дочь люблю и ничего плохого про нее не скажу», — отметил мужчина.

close Иван Сухов с женами и детьми polygamy_blog/VK

Сухов также обвинил в происходящем журналистов, которые «делают хайп» на его личности. Он добавил, что разбирается в случившемся без адвокатов, и один отправился в СК, так как ничего не боится.

«Мне нечего бояться, преступлений никаких не совершал в отношении своей дочери. Это просто сказки, вымыслы», — подчеркнул Иван Сухов.

Защита подала заявление о клевете

Его адвокат Александр Почуев в беседе с MSK1.RU назвал слова дочери многоженца «оговором и клеветой, стимулированными со стороны продюсеров ток-шоу», а саму девушку — «психологически незрелой».

«[Они хотят] получить какие-то свои бонусы с его популярности, так как Сухов собирает высокие рейтинги. Они давно уже пытались подобраться к нему. По всей вероятности, им удалось это сделать, выбрав слабого и больного человека, у которого недавно случилась личная трагедия», — пояснил юрист.

Почуев также уточнил, что сам ведущий вытягивал из девушки слова и говорил за нее, «фактически формулируя само обвинение».

«Со стороны защиты подано заявление во внутренний отдел по району Аэропорт о клевете в отношении Ивана Сухова», — добавил адвокат, заявив, что у них есть все доказательства. При этом Почуев не стал раскрывать, какие именно, ответив на вопрос журналиста, что «все очевидно».

Одна из сожительниц Сухова в то же время заявила aif.ru, что не может выступить в его защиту .

40-летний Иван Сухов стал известным в 2024 году после того, как дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем он рассказал о своем многоженстве — Сухов на тот момент жил в трехкомнатной квартире с тремя супругами и 14 детьми. При этом личная комната была только у мужчины. Сухов также сообщил, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц, однако зарабатывает больше и владеет несколькими квартирами.

Всего же у многоженца на момент записи интервью было 29 детей от 12 женщин — первый ребенок у Сухова появился, когда ему было 16 лет. Мужчина заявлял, что собирает «родить» не менее 50 детей, иначе будет считать, что «ничего не добился».

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После выхода материала Ольга Ярославская заявила, что не понимает, «какие цели преследует мужчина, активно привлекая внимание журналистов и публично высказываясь о своих «подвигах». Она также назвала ситуацию с семьей Сухова непростой с моральной стороны и пообещала проверить ее. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в свою очередь призвала направить Сухова к психиатру.