Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела против многоженца Сухова

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов назвал хорошей новостью возбуждение уголовного дела против многоженца Ивана Сухова. По его мнению, состав преступления очевиден и он «налицо».

«Это хорошая информация. Я считаю это правильным, поскольку недавно мы участвовали в передаче, и там как раз через СМИ обратились к Следственному комитету с просьбой взять под контроль многочисленные заявления людей по поводу Сухова. И поправить, возможно, районное управление, которое не усматривало состава, хотя, в общем-то, для многих он очевиден, он налицо. Поэтому я очень рад, что СК посмотрел внимательно на эту ситуацию и, в общем-то, сейчас принял те меры, которые нужно было предпринять по закону. Будем следить дальше, помогать. Естественно, чтобы все было объективно, независимо, по-честному. Потому что если его осудят (а мы надеемся, что его осудят), чтобы ни у кого из его адептов не было возможности каким-то образом указать на пристрастность следствия. Оно должно быть беспристрастным, честным и объективным», — сказал Милонов.

10 сентября в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в отношении многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова возбуждено уголовное дело о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). До этого дочь Сухова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обвинила отца в домогательствах. 19-летняя девушка заявила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет. А затем это повторилось через год.

После выдвинутых обвинений глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, а также генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отчитаться о проверке Сухова.

Сухов в беседе с журналистами обвинения в свой адрес отрицает. Он обвинил журналистов в желании сделать на нем хайп и «обвинить в разных непотребностях», назвав их наглыми и бессовестными.

Ранее московский детский омбудсмен заявила о планах посетить семью многоженца Сухова с проверкой.