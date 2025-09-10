В Госдуме допустили, что уголовное дело против многоженца Сухова — их заслуга

Запросы Госдумы к СК и прокуратуре с просьбой отчитаться о проверке многоженца Ивана Сухова могли поспособствовать заведению уголовного дела в отношении него. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Прокуратура города Москвы сообщила, что следствием два раза выносились отказы в возбуждении уголовного дела по статьям 131–135 УК РФ. Однако также на наш запрос прокуратура проинформировала о том, что 24 июля Кузьминской межрайонной прокуратурой Москвы отменено решение и материал возвращен для проведения дополнительной проверки. В связи с чем, можно сделать вывод, что наши запросы также повлияли на пересмотр принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказала Останина.

10 сентября в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в отношении многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова возбуждено уголовное дело о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). До этого дочь Сухова обвинила отца в домогательствах. 19-летняя девушка заявила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет.

После выдвинутых обвинений Останина обратилась к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, а также генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отчитаться о проверке Сухова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела против многоженца Сухова.