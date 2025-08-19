19 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 августа Всемирный день фотографии празднуют фотомастера и ценители этого вида искусства. В России отмечают Яблочный Спас, в этот день в храмах по традиции освящают яблоки и другие плоды нового урожая. В православном календаре сегодня один из важнейших праздников — Преображение Господне. Какие еще памятные даты и события приходятся на 19 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 августа

Всемирный день фотографии

Всемирный день фотографии посвящен искусству создания снимков и людям, которые запечатлевают мгновения жизни и показывают мир в разных ракурсах. В 2009 году праздник предложил учредить австралийский фотограф Корске Ара. Именно в этот день в 1839 году французское правительство выкупило патент на дагеротипию первая в мире технология фотографии, позволявшая создавать изображения на медных или латунных посеребренных пластинах и объявило изобретение Луи Дагера общественным достоянием. И хотя дагеротип был далек от привычных нам фотоснимков, это событие стало импульсом для бурного развития фотографии.

Что такое дагеротипия? Дагеротипия — это один из первых практических процессов фотографирования, который произвел настоящую революцию в мире искусства и науки. Он основан на светочувствительности йодистого серебра. Эта технология фотографии лидировала два десятилетия и была вытеснена во второй половине XIX века более дешевыми и эффективными способами создания фотографий.

Первое празднование Дня фотографии состоялось 19 августа 2010 года. В этот день открылась международная выставка в онлайн-галерее, в мероприятии приняли участие около 300 фотографов из разных стран.

В России ко Всемирному дню фотографии приурочено множество мероприятий. Так, в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее проведут экскурсию, конкурс и показ фильма. В Пушкинском музее в Москве в честь праздника прошли лекции, фотопрогулки и мастер-классы. В музейно-выставочном центре Росфото стартовал третий ежегодный фестиваль фотографии «Фотоуикенд-2025».

День рождения русской тельняшки

Хотя этот праздник не имеет официального статуса, он пользуется популярностью. Во-первых, тельняшка — это символ воинской доблести, во-вторых, это модная вещь. Хотя полосатые нательные рубахи появились на флоте еще при Петре I, днем рождения тельняшки считается 19 августа 1874 года, когда император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы для моряков.

Праздник стали отмечать относительно недавно на волне интереса к военно-морским традициям. В этом году в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге и его филиалах 20 августа пройдет акция «Тем, кто в тельняшке, вход в музей бесплатный». В музее «Кронштадтская крепость» День рождения тельняшки отметили выставкой и мастер-классом. А в мурманском Военно-морском музее Северного флота провели экскурсию, квест и показы тематических фильмов.

День фронтовой собаки

Этот важный праздник возник по инициативе московского Музея Победы в 2017 году. Цель даты — почтить память четвероногих бойцов, приближавших Победу в годы Великой Отечественной войны. Служебные собаки проявили невероятную преданность и героизм, выполняя ответственные боевые задания. Именно 19 августа 1943 года состоялась одна из успешных военных операций, где главным героем стала овчарка Дина: собака подорвала железнодорожные пути в Белоруссии, помешав продвижению противника. Она не только донесла и сбросила сумку с боевым зарядом на рельсы, но и выдернула чеку и успела убежать до взрыва.

Всемирный день гуманитарной помощи

Эта важная дата появилась в международном календаре праздников в 2008 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, чтобы напоминать обществу о важности поддержки нуждающихся и о сотрудниках гуманитарных миссий, погибших и пострадавших во время работы. 19 августа 2003 года в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Ираке погибли 22 человека.

МЧС России и ООН тесно взаимодействуют в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. За эти годы ведомство реализовало более 500 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом.

В последние годы россияне сплотились в поддержке жителей Донбасса, Курской, Белгородской областей и участников спецоперации. Проходят регулярные акции по сбору и отправке гуманитарной помощи.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 августа в других странах

День картофеля — США. Блюда из картофеля — одни из самых популярных у американцев. Корнеплод используют не только в качестве гарнира, но и как ингредиент в хлебе, блинах, супах и даже напитках. 19 августа некоторые кафе и рестораны в США предлагают особое «картофельное» меню.

Пивнoй фecтивaль в Питepбopo — Великобритания. Фестиваль проводится на городской набережной и является вторым по значимости в стране. Здесь представлено более 350 сортов пива из разных точек мира, а также около ста сортов сидра. Закусить все это можно сосисками, пирожками и другим фастфудом. Развлекают публику музыкальные группы. Ежегодно праздник привлекает десятки тысяч гостей из разных стран.

Праздник святого Магинуса — Испания. Посвящен святому-покровителю испанского муниципалитета Наварреса. В этот день проходят религиозные процессии, пиршества и танцы. В XII веке праздник был официально закреплен папой Иннокентием III. С тех пор эта дата широко отмечается по всей Испании.

Религиозные праздники 19 августа

Преображение Господне

Один из важнейших православных праздников, входящий в число двунадесятых двенадцать главных после Пасхи годовых церковных праздников в православии. Ежегодно Преображение Господне отмечается в одну и ту же дату — 19 августа.

В этот день верующие вспоминают описанное в Евангелии явление Божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор перед тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы ученики увидели, как Спаситель преобразился: его лицо и одежды засияли. А вскоре апостолы услышали глас Божий: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!». При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия: они беседовали с Иисусом о его исходе, который надлежало совершить в Иерусалиме.

В этот день в храмах проходит особые праздничные богослужения, священники облачаются в белые одежды — что символизирует божественный фаворский свет. В конце литургии проводится освящение плодов. В народе праздник получил название Яблочный Спас.

Народные праздники и приметы 19 августа

Яблочный Спас

Яблочный Спас — второй по счету после Медового, который отмечали 14 августа. В это время в садах созревают яблоки. Рано утром православные христиане несли их на службу, освящали, а затем вкушали — с сахаром, медом, вареньем. Эта традиция сохранилась до наших дней.

Хозяйки пекли из яблок пироги, состязаясь в кулинарном мастерстве. А еще на Яблочный Спас было принято загадывать желания. Делали это, прожевывая последний кусочек освященного яблока.

На Яблочный Спас старались позаботиться о бедных. Хозяева выставляли корзины с яблоками на улицу, чтобы нуждающиеся могли вдоволь полакомиться сладким и хрустящим символом лета.

Считалось, что на Яблочный Спас нельзя ругаться, гневаться и отказывать просящим в милостыне.

Приметы

Щедрый дождь на Яблочный Спас — к богатому урожаю хлеба.

Если погода ясная и сухая — осень будет погожей, а зима — с крепкими морозами.

Холодный северный ветер принесет ранние заморозки.

С утра разгулялся пыльный вихрь — грядущей зимой выпадет много снега.

Если в ночь накануне Яблочного Спаса на небе много звезд — осень выдастся солнечной, но холодной.

Какие исторические события произошли 19 августа

1839 год — под Санкт-Петербургом торжественно открыли Пулковскую обсерваторию. Сегодня она сохраняет звание основной астрономической обсерватории Российской академии наук.



— под Санкт-Петербургом торжественно открыли Пулковскую обсерваторию. Сегодня она сохраняет звание основной астрономической обсерватории Российской академии наук. 1856 год — американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. Это важнейшее изобретение родилось с благой целью — максимально облегчить жизнь американских пионеров. Способ консервирования молока произвел революцию в сфере питания по всему миру.



— американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. Это важнейшее изобретение родилось с благой целью — максимально облегчить жизнь американских пионеров. Способ консервирования молока произвел революцию в сфере питания по всему миру. 1919 год — Афганистан провозгласил независимость от Британии.



— Афганистан провозгласил независимость от Британии. 1920 год — в Тамбовской губернии вспыхнуло восстание. Оно началось в одном сел с разоружения продотряда, который пытался изъять у крестьян хлеб во время засухи и неурожая.

1942 год — начало героической обороны Новороссийска. Ожесточенные бои за город продолжались больше двух недель.



— начало героической обороны Новороссийска. Ожесточенные бои за город продолжались больше двух недель. 1944 год — Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны знаменитый летчик разработал новейшие тактические приемы ведения воздушного боя. Их взяли на вооружение многие иностранные летчики. Покрышкин провел 156 воздушных боев и сбил 59 вражеских самолетов лично. В 1945 году американский журнал комиксов True Comics посвятил русскому летчику номер под названием «Небесный ястреб».



— Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны знаменитый летчик разработал новейшие тактические приемы ведения воздушного боя. Их взяли на вооружение многие иностранные летчики. Покрышкин провел 156 воздушных боев и сбил 59 вражеских самолетов лично. В 1945 году американский журнал комиксов True Comics посвятил русскому летчику номер под названием «Небесный ястреб». 1947 год — голландские химики Дэвид Адриан ван Дорп и Фердинанд Йозеф Аренс впервые в истории синтезировали витамин А, или ретинол.



— голландские химики Дэвид Адриан ван Дорп и Фердинанд Йозеф Аренс впервые в истории синтезировали витамин А, или ретинол. 1960 год — собаки Белка и Стрелка стали первыми живыми существами, совершившими успешный полет в космос. Путешествовали четвероногие космонавты на космическом корабле «Спутник-5».

1991 год — в СССР произошла попытка государственного переворота, так называемый августовский путч. Группа консервативно настроенных руководителей страны, назвавшая себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), попыталась отстранить от власти президента Михаила Горбачева и остановить осуществляемые под его руководством реформы.

Дни рождения и юбилеи 19 августа

В 1743 году родилась графиня Дюбарри — знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV, прославившаяся своей внешностью, чувством вкуса и страстной любовью к жизни.



— знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV, прославившаяся своей внешностью, чувством вкуса и страстной любовью к жизни. В 1753 году родился граф Матвей Платов — российский генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года.



— российский генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года. В 1808 году родился Джеймс Несмит — английский изобретатель, создавший паровой молот.



— английский изобретатель, создавший паровой молот. В 1858 году родился 1858 Сергей Коровин — русский живописец, график.



— русский живописец, график. В 1871 году родился Орвилл Райт — американский пионер авиации.



— американский пионер авиации. В 1883 году родилась Габриель «Коко» Шанель — французская женщина-модельер. Именно она ввела в моду «маленькое черное платье» и начала использовать трикотаж для создания женской одежды.



— французская женщина-модельер. Именно она ввела в моду «маленькое черное платье» и начала использовать трикотаж для создания женской одежды. В 1892 году родился Борис Егоров — советский нейрохирург, заслуженный деятель науки РСФСР.



— советский нейрохирург, заслуженный деятель науки РСФСР. В 1906 году родился Леонид Соловьев — советский писатель, автор романов о Ходже Насреддине.



— советский писатель, автор романов о Ходже Насреддине. В 1937 году родился Александр Вампилов — русский советский прозаик и драматург, автор знаменитых пьес «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске».



— русский советский прозаик и драматург, автор знаменитых пьес «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». В 1969 году родился Мэттью Перри — канадско-американский актер и сценарист («Девять ярдов», «Друзья»).

