19 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 19 августа
- Всемирный день фотографии
Всемирный день фотографии посвящен искусству создания снимков и людям, которые запечатлевают мгновения жизни и показывают мир в разных ракурсах. В 2009 году праздник предложил учредить австралийский фотограф Корске Ара. Именно в этот день в 1839 году французское правительство выкупило патент на дагеротипию первая в мире технология фотографии, позволявшая создавать изображения на медных или латунных посеребренных пластинах и объявило изобретение Луи Дагера общественным достоянием. И хотя дагеротип был далек от привычных нам фотоснимков, это событие стало импульсом для бурного развития фотографии.
Первое празднование Дня фотографии состоялось 19 августа 2010 года. В этот день открылась международная выставка в онлайн-галерее, в мероприятии приняли участие около 300 фотографов из разных стран.
В России ко Всемирному дню фотографии приурочено множество мероприятий. Так, в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее проведут экскурсию, конкурс и показ фильма. В Пушкинском музее в Москве в честь праздника прошли лекции, фотопрогулки и мастер-классы. В музейно-выставочном центре Росфото стартовал третий ежегодный фестиваль фотографии «Фотоуикенд-2025».
- День рождения русской тельняшки
Хотя этот праздник не имеет официального статуса, он пользуется популярностью. Во-первых, тельняшка — это символ воинской доблести, во-вторых, это модная вещь. Хотя полосатые нательные рубахи появились на флоте еще при Петре I, днем рождения тельняшки считается 19 августа 1874 года, когда император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы для моряков.
Праздник стали отмечать относительно недавно на волне интереса к военно-морским традициям. В этом году в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге и его филиалах 20 августа пройдет акция «Тем, кто в тельняшке, вход в музей бесплатный». В музее «Кронштадтская крепость» День рождения тельняшки отметили выставкой и мастер-классом. А в мурманском Военно-морском музее Северного флота провели экскурсию, квест и показы тематических фильмов.
- День фронтовой собаки
Этот важный праздник возник по инициативе московского Музея Победы в 2017 году. Цель даты — почтить память четвероногих бойцов, приближавших Победу в годы Великой Отечественной войны. Служебные собаки проявили невероятную преданность и героизм, выполняя ответственные боевые задания. Именно 19 августа 1943 года состоялась одна из успешных военных операций, где главным героем стала овчарка Дина: собака подорвала железнодорожные пути в Белоруссии, помешав продвижению противника. Она не только донесла и сбросила сумку с боевым зарядом на рельсы, но и выдернула чеку и успела убежать до взрыва.
- Всемирный день гуманитарной помощи
Эта важная дата появилась в международном календаре праздников в 2008 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, чтобы напоминать обществу о важности поддержки нуждающихся и о сотрудниках гуманитарных миссий, погибших и пострадавших во время работы. 19 августа 2003 года в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Ираке погибли 22 человека.
МЧС России и ООН тесно взаимодействуют в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. За эти годы ведомство реализовало более 500 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом.
В последние годы россияне сплотились в поддержке жителей Донбасса, Курской, Белгородской областей и участников спецоперации. Проходят регулярные акции по сбору и отправке гуманитарной помощи.
Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Голая Пристань Херсонской области, 17 июня 2023 годаТаисия Воронцова/РИА Новости
Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 августа в других странах
День картофеля — США. Блюда из картофеля — одни из самых популярных у американцев. Корнеплод используют не только в качестве гарнира, но и как ингредиент в хлебе, блинах, супах и даже напитках. 19 августа некоторые кафе и рестораны в США предлагают особое «картофельное» меню.
Пивнoй фecтивaль в Питepбopo — Великобритания. Фестиваль проводится на городской набережной и является вторым по значимости в стране. Здесь представлено более 350 сортов пива из разных точек мира, а также около ста сортов сидра. Закусить все это можно сосисками, пирожками и другим фастфудом. Развлекают публику музыкальные группы. Ежегодно праздник привлекает десятки тысяч гостей из разных стран.
Пивнoй фecтивaль в Питepбopo, ВеликобританияTerry Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Праздник святого Магинуса — Испания. Посвящен святому-покровителю испанского муниципалитета Наварреса. В этот день проходят религиозные процессии, пиршества и танцы. В XII веке праздник был официально закреплен папой Иннокентием III. С тех пор эта дата широко отмечается по всей Испании.
Религиозные праздники 19 августа
- Преображение Господне
Один из важнейших православных праздников, входящий в число двунадесятых двенадцать главных после Пасхи годовых церковных праздников в православии. Ежегодно Преображение Господне отмечается в одну и ту же дату — 19 августа.
В этот день верующие вспоминают описанное в Евангелии явление Божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор перед тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы ученики увидели, как Спаситель преобразился: его лицо и одежды засияли. А вскоре апостолы услышали глас Божий: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!». При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия: они беседовали с Иисусом о его исходе, который надлежало совершить в Иерусалиме.
В этот день в храмах проходит особые праздничные богослужения, священники облачаются в белые одежды — что символизирует божественный фаворский свет. В конце литургии проводится освящение плодов. В народе праздник получил название Яблочный Спас.
Народные праздники и приметы 19 августа
- Яблочный Спас
Яблочный Спас — второй по счету после Медового, который отмечали 14 августа. В это время в садах созревают яблоки. Рано утром православные христиане несли их на службу, освящали, а затем вкушали — с сахаром, медом, вареньем. Эта традиция сохранилась до наших дней.
Хозяйки пекли из яблок пироги, состязаясь в кулинарном мастерстве. А еще на Яблочный Спас было принято загадывать желания. Делали это, прожевывая последний кусочек освященного яблока.
На Яблочный Спас старались позаботиться о бедных. Хозяева выставляли корзины с яблоками на улицу, чтобы нуждающиеся могли вдоволь полакомиться сладким и хрустящим символом лета.
Считалось, что на Яблочный Спас нельзя ругаться, гневаться и отказывать просящим в милостыне.
- Приметы
Щедрый дождь на Яблочный Спас — к богатому урожаю хлеба.
Если погода ясная и сухая — осень будет погожей, а зима — с крепкими морозами.
Холодный северный ветер принесет ранние заморозки.
С утра разгулялся пыльный вихрь — грядущей зимой выпадет много снега.
Если в ночь накануне Яблочного Спаса на небе много звезд — осень выдастся солнечной, но холодной.
Какие исторические события произошли 19 августа
- 1839 год — под Санкт-Петербургом торжественно открыли Пулковскую обсерваторию. Сегодня она сохраняет звание основной астрономической обсерватории Российской академии наук.
- 1856 год — американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. Это важнейшее изобретение родилось с благой целью — максимально облегчить жизнь американских пионеров. Способ консервирования молока произвел революцию в сфере питания по всему миру.
- 1919 год — Афганистан провозгласил независимость от Британии.
- 1920 год — в Тамбовской губернии вспыхнуло восстание. Оно началось в одном сел с разоружения продотряда, который пытался изъять у крестьян хлеб во время засухи и неурожая.
- 1942 год — начало героической обороны Новороссийска. Ожесточенные бои за город продолжались больше двух недель.
- 1944 год — Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны знаменитый летчик разработал новейшие тактические приемы ведения воздушного боя. Их взяли на вооружение многие иностранные летчики. Покрышкин провел 156 воздушных боев и сбил 59 вражеских самолетов лично. В 1945 году американский журнал комиксов True Comics посвятил русскому летчику номер под названием «Небесный ястреб».
- 1947 год — голландские химики Дэвид Адриан ван Дорп и Фердинанд Йозеф Аренс впервые в истории синтезировали витамин А, или ретинол.
- 1960 год — собаки Белка и Стрелка стали первыми живыми существами, совершившими успешный полет в космос. Путешествовали четвероногие космонавты на космическом корабле «Спутник-5».
Врачи извлекают собак Белку и Стрелку из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления, 20 августа 1960 годаРИА «Новости»
- 1991 год — в СССР произошла попытка государственного переворота, так называемый августовский путч. Группа консервативно настроенных руководителей страны, назвавшая себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), попыталась отстранить от власти президента Михаила Горбачева и остановить осуществляемые под его руководством реформы.
Дни рождения и юбилеи 19 августа
- В 1743 году родилась графиня Дюбарри — знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV, прославившаяся своей внешностью, чувством вкуса и страстной любовью к жизни.
- В 1753 году родился граф Матвей Платов — российский генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года.
- В 1808 году родился Джеймс Несмит — английский изобретатель, создавший паровой молот.
- В 1858 году родился 1858 Сергей Коровин — русский живописец, график.
- В 1871 году родился Орвилл Райт — американский пионер авиации.
- В 1883 году родилась Габриель «Коко» Шанель — французская женщина-модельер. Именно она ввела в моду «маленькое черное платье» и начала использовать трикотаж для создания женской одежды.
- В 1892 году родился Борис Егоров — советский нейрохирург, заслуженный деятель науки РСФСР.
- В 1906 году родился Леонид Соловьев — советский писатель, автор романов о Ходже Насреддине.
- В 1937 году родился Александр Вампилов — русский советский прозаик и драматург, автор знаменитых пьес «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске».
- В 1969 году родился Мэттью Перри — канадско-американский актер и сценарист («Девять ярдов», «Друзья»).
Мэттью Перри, 2006 годReuters
Кто отмечает дни рождения
- 80 лет исполняется Иэну Гиллану — британскому рок-певцу, вокалисту рок-группы Deep Purple.
- 79 лет исполняется Биллу Клинтону — 42-му президенту США (1993—2001).
- 74 года исполняется Владимиру Конкину — советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РФ («Как закалялась сталь», «Романс о влюблённых», «Аты-баты, шли солдаты…», «Место встречи изменить нельзя»).
- 60 лет исполняется Кире Седжвик — американской актрисе, продюсеру.
- 44 года исполняется Михаилу Башкатову — российскому актеру, капитану команды КВН «Максимум», участнику скетч-шоу «Даешь молодежь».