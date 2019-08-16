Баррикады у Белого дома: августовский путч. ОНЛАЙН

По приказу члена ГКЧП, министра обороны Дмитрия Язова, 19 августа в Москву были введены 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП. Также дополнительные части ВДВ были переброшены в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси и Риги.

С действиями комитета не был согласен президент РСФСР Борис Ельцин, который вместе со своими сторонниками организовал сопротивление в Белом доме. Ельцин назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».