Баррикады у Белого дома: августовский путч. ОНЛАЙН

Хроника второго дня августовского путча 1991 года — онлайн

20 августа 1991 года в центре Москвы собрались тысячи граждан СССР, которые выступили против попытки захвата власти накануне созданным Государственным комитетом по чрезвычайному положению. В Москву прибыли военные, а демонстранты начали сооружать баррикады у Дома Советов РСФСР. Активисты пытались не дать подконтрольным ГКЧП войскам захватить Белый дом, в котором находился штаб сопротивления во главе с Борисом Ельциным. «Газета.Ru» воссоздает хронологию августовского путча.
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10:30

Демонстранты закончили возведение баррикад у Белого дома к утру 20 августа. Рядом с легкими противопехотными баррикадами появились бетонные противотанковые. Подъезды к зданию были закрыты грузовиками с песком.

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Защитники Белого дома в дни августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения. Защитники Белого дома в дни августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения.
Защитники Белого дома в дни августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения.

Защитники Белого дома в дни августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения.

Игорь Михалев/РИА "Новости"
10:20

У Белого дома собрались тысячи граждан СССР, которые выступили против ГКЧП. В ответ на прибытие военных в Москву демонстранты начали сооружать баррикады у Дома Советов РСФСР. Активисты не хотели дать подконтрольным ГКЧП военным захватить Белый дом, в котором находился штаб сопротивления во главе с Ельциным.

10:10

По приказу члена ГКЧП, министра обороны Дмитрия Язова, 19 августа в Москву были введены 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП. Также дополнительные части ВДВ были переброшены в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси и Риги.

С действиями комитета не был согласен президент РСФСР Борис Ельцин, который вместе со своими сторонниками организовал сопротивление в Белом доме. Ельцин назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом».

10:00

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В ночь на 19 августа 1991 года, 28 лет назад, в нашей стране произошло событие, которое известно под названием августовский путч. Тогда представители высшего руководства СССР, не согласные с политикой реформ президента Советского Cоюза Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Он объявил, что Горбачев не может руководить страной по состоянию здоровья. Согласно Конституции, власть перешла к вице-президенту СССР Геннадию Янаеву — представителю комитета. Горбачев в это время находился в изоляции в резиденции в Крыму.

«Газета.Ru» в ходе онлайн-трансляции воссоздает хронологию второго и третьего дней августовского путча 1991 года.