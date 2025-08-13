Восемь лет колонии: Варламова хотят посадить за фейки о ВС РФ

Гособвинение запросило для блогера Ильи Варламова восемь лет колонии и штраф

Гособвинение запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для блогера Ильи Варламова*. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В мае 2024-го на него составили протокол о дискредитации армии, а в ноябре — возбудили уголовное дело за нарушение правил иноагентской маркировки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Прокурор в ходе прения сторон запросил наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Блогера заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Прокуратура утвердила обвинение Варламову 1 июля, суд был назначен на 18-е. Однако позже стало известно, что рассмотрение дела по существу отложили.

Дело Варламова

Варламов был внесен в реестр ионогенов в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. По нему Варламову грозило до двух лет лишения свободы.

В основу легли материалы прокурорской проверки — ведомство выяснило, что блогера дважды в течение года привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки об иноагентах, но «продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов» без указания.

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Варламова Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу блогера Ильи Варламова на то, что ему отказали... 03 декабря 10:53

Варламова действительно несколько раз штрафовали за отсутствие упоминания. Последний раз это произошло в феврале 2025 года.

В конце мае 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Прокуратура установила, что Варламов, находящийся за рубежом, снимал видео с «фейками о российских военных» и выкладывал их на общедоступном видеохостинге.

1 июля 2025-го в ведомствесообщили, что Илью Варламова, объявленного в международный розыск, заочно арестовали в России.

Арест счетов

Помимо правоохранителей, блогера искали и российские приставы. В начале 2024 года Telegram-канал SHOT рассказал, что Варламов накопил миллионный долг после закрытия ресторана «Варламов есть».

«Варламов открыл заведение на Покровке в 2018 году вместе с создателем фудтех-платформы Bright Kitchen Михаилом Рейдером. Они позиционировали точку как ресторан без зала для клиентов, который изначально будет работать только на доставку, чтобы сэкономить на аренде. Но, судя по отзывам, ресторанный бизнес шел не очень успешно», — говорилось в публикации.

Ресторан в итоге закрылся в 2022 году, но долги, в том числе штрафы пенсионного фонда за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, остались. Судебные приставы пытались взыскать их еще с апреля 2023-го, но не могли установить местоположения блогера.

В феврале 2025 года стало известно, что Мещанский районный суд Москвы арестовал все счета, принадлежащие Варламову.