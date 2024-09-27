Илье Варламову могут грозить два года колонии по уголовному делу

Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Причиной стало то, что Варламова дважды в течение года привлекали к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Однако, сообщают в прокуратуре, блогер продолжил распространять в соцсетях публикации без плашки иноагента.

Теперь Илье Варламову могут грозить два года колонии в России, если его признают виновным в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ.

14 августа второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы отказал Илье Варламову в снятии с него статуса иноагента. Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным ведомства, Варламов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от зарубежных источников.

Также в конце июня Илью Варламова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее актера Алексея Панина заочно приговорили к шести годам колонии в России.