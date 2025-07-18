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Суд отложил рассмотрение заочного дела блогера Варламова

РИА: слушанье по заочному делу блогера Варламова отложили на 24 июля
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РИА «Новости»

Мещанский суд Москвы на 24 июля отложил рассмотрение по существу заочного уголовного дела блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

«Отложить рассмотрение на 24 июля, 9.30», — сказала судья.

Уточняется, что о переносе заседания попросил адвокат фигуранта, обосновав занятостью в другом процессе.

1 июля Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Варламова.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсети материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью. Варламова, объявленного в международный розыск, заочно заключили под стражу.

Ранее в России арестовали счета Ильи Варламова.

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