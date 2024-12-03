Верховный суд отказался рассматривать жалобу Варламова

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) на то, что ему отказали в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщило РИА Новости.

14 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы отказал блогеру в снятии с статуса иноагента, которым его признали в марте 2023 года. В Минюсте заявили, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от зарубежных источников.

В октябре Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять с него этот статус.

25 ноября прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет колонии.

Ранее Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах.