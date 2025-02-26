В России арестовали счета Ильи Варламова

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — говорится в сообщении.

В декабре сообщалось, что Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Варламова на то, что ему отказали в снятии статуса иностранного агента. В октябре Варламов обжаловал в Верховном суде отказ снять с него этот статус.

25 ноября прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет колонии.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.