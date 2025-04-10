Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ

Получение гражданства РФ для мигрантов с непогашенной судимостью недопустимо. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Соответствующее заявление было сделано на заседании комиссии Совбеза РФ по миграционной политике. Видео с фрагментом заседания Медведев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо», — сказал он.

В ходе заседания были обсуждены вопросы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, а также по истории России и основам законодательства для мигрантов.

До этого депутат Государственной думы Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о необходимости установить предельное количество попыток для детей иностранцев, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы.

Ранее в Петербурге женщину задержали за фиктивные браки с мигрантами.