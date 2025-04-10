Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ

Медведев: паспорт РФ выдавать мигрантам с непогашенной судимостью недопустимо
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Получение гражданства РФ для мигрантов с непогашенной судимостью недопустимо. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Соответствующее заявление было сделано на заседании комиссии Совбеза РФ по миграционной политике. Видео с фрагментом заседания Медведев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо», — сказал он.

В ходе заседания были обсуждены вопросы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, а также по истории России и основам законодательства для мигрантов.

До этого депутат Государственной думы Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о необходимости установить предельное количество попыток для детей иностранцев, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы.

Ранее в Петербурге женщину задержали за фиктивные браки с мигрантами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами