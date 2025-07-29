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В Краснодарском крае женщина разорвала российский паспорт

В Краснодарском крае женщина разорвала паспорт РФ и отказалась от гражданства
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ЖЕНСКОЕ. КРАСНОДАР/VK

В Краснодарском крае женщина разорвала российский паспорт и устно отказывалась от гражданства. Об этом сообщает управление МВД России по городу Краснодару в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства в ходе мониторинга сети Интернет нашли видео, в котором девушка устно множество раз отказывается от российского гражданства. Инцидент произошел в районе Музыкальный.

«Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее женщина уже привлекалось к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию Вооруженных сил России. В публикации говорится, что девушка привлекалась за то, что кричала с балкона антироссийские лозунги.

При первом задержании женщина записывала извинения.

До этого депутаты Государственной думы сразу в двух чтениях приняли законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.

Ранее стало известно, что лишат гражданства РФ родителей школьников, топтавших флаг в Обнинске.

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