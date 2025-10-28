На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токсиколог рассказал об опасности даже малых доз алкоголя

Врач Кутушов: даже малые дозы алкоголя могут привести к раку
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь способствует развитию онкологических заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он подчеркнул, что алкоголь сам по себе является токсическим веществом для клеток организма, повреждая ДНК и нарушая естественные процессы их восстановления. Кутушов отметил, что повреждения ДНК на фоне приема алкоголя со временем приводят к возникновению мутаций, которые могут превратиться в рак. По словам врача, особенно чувствительными к такому воздействию являются органы пищеварительной системы — ротовая полость, глотка, пищевод и печень. Там этанол метаболизируется и накапливаются продукты его распада. При этом страдают и другие органы.

Кутушов подчеркнул, что даже умеренные дозы алкоголя увеличивают риск, а при систематическом злоупотреблении возникает гораздо более серьезная угроза. Канцерогенный эффект усиливается при сочетании алкоголя с курением или неправильным питанием, что усиливает кумулятивное воздействие на организм. При этом врач отметил, что влияние спиртного проявляется постепенно, поскольку клетки в течение долгого времени могут компенсировать повреждения, и лишь спустя годы возникают клинические проявления злокачественных процессов.

Специалист предупредил, что регулярное и чрезмерное употребление алкоголя значительно повышает вероятность развития рака. Поэтому необходимо ограничивать прием алкоголя, а в идеале полностью от него отказаться.

8 октября главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов сообщил, что сладкая газировка является самым опасным продуктом для печени, провоцирующим массу заболеваний, включая цирроз и рак.

Ранее в Британии потребовали запретить бекон из-за его канцерогенности.

