«От цирроза до рака»: россиянам назвали самый опасный продукт для печени

Сладкая газировка – это самый опасный продукт для печени, который провоцирует массу заболеваний, включая цирроз и рак. Будучи мощным индуктором инсулинорезистентности, такие напитки, помимо прочего, приводят к ожирению печени, а также болезням системы кровообращения, предупредил в беседе с НСН главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

Врач призвал ограничить потребление сладкой газировки. При этом он согласился, что, помимо особенностей рациона, на развитие заболеваний влияют и такие факторы, как наследственность, курение, образ жизни и индекс массы тела.

«По этим показателям надо ориентироваться, сколько можно выпивать газировки и как часто, — пояснил гепатолог. — Не стоит забывать, что подобные напитки напрямую влияют на ожирение. Если масса тела избыточна, газировку пить вообще нельзя».

Он подчеркнул, что это правило касается всех сладких напитков, так как они содержат в большом количестве фруктозу, являющуюся для печени главным фактором риска.

