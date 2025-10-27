На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии потребовали запретить бекон из-за его канцерогенности

Профессор Эллиотт: из-за риска рака необходимо запретить бекон и ветчину
В Великобритании необходимо запретить бекон и ветчину, так как эти продукты увеличивают риск развития рака, заявил основатель Института глобальной продовольственной безопасности в Университете Квинс, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт. Об этом сообщает издание Mirror.

Ученый подчеркнул, что канцерогенность бекона и ветчины была доказана десять лет назад, но за прошедшее время так и не было предпринято ощутимых действий для снижения их потребления. По словам профессора, каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить и, соответственно, большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Эллиотт уточнил, что самый значительный вред здоровью причиняют нитриты, которые придают мясу розовый оттенок и сохраняют его товарный вид. Применение нитритов способствует образованию нитрозаминов, которые являются канцерогенами. Ученый напомнил, что еще 10 лет назад было доказано, что каждые 50 граммов обработанного мяса в день увеличивают на 18 процентов риск возникновения колоректального рака.

8 октября главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов сообщил, что сладкая газировка является самым опасным продуктом для печени, провоцирующем массу заболеваний, включая цирроз и рак.

Ранее врач развеяла миф о продукте, который повышает риск рака.

