Глава «Роскосмоса» высказался об успехе Маска в области космоса

Баканов: успех Маска в области космоса связан с тем, что его не услышали в РФ
Nathan Howard/Reuters

Одним из стимулов американского предпринимателя Илона Маска создать собственную ракету, космический корабль и спутниковую группировку была его неудачная поездка в Россию, где его «не услышали». Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Стиснув зубы, он разработал не только ракету, но еще и корабль космический и новую орбитальную группировку», — сказал Баканов.

Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании «Космотрас», но покинул офис, когда узнал цену пусковой услуги. Один из участников тех переговоров рассказал, что российская сторона назвала цену, которая на то время была актуальна для подобной услуги. После непродолжительных обсуждений, отметил заявил источник, Маск с коллегами покинули офис «Космотраса» и «больше не возвращался».

10 июня отец предпринимателя Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050» в Москве, заявил, что его сын на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали.

Ранее отец Маска Эррол заявил, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал.

