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Отец Маска рассказал о попытке сына купить ракету в России

Отец Маска Эррол: Илон пытался приобрести ракету в России, но ему не продали
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск пытался приобрести ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил отец бизнесмена Эррол Маск, сообщает РИА Новости.

По его словам, это было в начале карьеры сына.

«Он (Илон. — «Газета.Ru») был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — сказал Эррол со смехом.

После этого отец, сын и еще несколько человек стали заниматься строительством собственной ракеты в Калифорнии. Так началось производство SpaceX.

В июне Маск представил амбициозные планы по возведению нового производственного комплекса под названием Gigabay. По его словам, это сооружение станет одним из крупнейших в мире, а по некоторым параметрам – самым масштабным строением на планете. Это заявление миллиардер сделал во время своего последнего выступления на базе компании SpaceX в Техасе.

Основная цель этого промышленного гиганта – обеспечить беспрецедентные темпы производства космических кораблей Starship, достигая показателя в тысячу единиц ежегодно. Столь высокая производительность критически важна для реализации долгосрочных целей SpaceX по колонизации Марса и поддержке лунных миссий NASA.

Ранее Маск заявил, что люди могут оказаться на Марсе через четыре года.

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