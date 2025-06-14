Раскрыты детали переговоров Маска с «Космотрасом» о ракетах

РИА Новости: Маск не вернулся к переговорам о ракетах из России, узнав цену

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании «Космотрас», но покинул офис, когда узнал цену пусковой услуги. Об этом РИА Новости рассказал один из участников переговоров.

По словам собеседника агентства, российская сторона назвала цену, которая на то время была актуальна для подобной услуги. После непродолжительных обсуждений, отметил заявил источник, Маск с коллегами покинул офис «Космотраса» и «больше не возвращался».

До этого один из участников переговоров бизнесмена с российской компанией «Космотрас» заявил, что Маск в 2000-х годах не планировал покупать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос.

10 июня отец предпринимателя Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050» в Москве, заявил, что его сын на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали.

Участник переговоров рассказал агентству, что встреча с Илоном Маском в «Космотрасе» была одна, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной. Команду американского бизнесмена интересовала пусковая услуга, то есть они хотели запустить полезную нагрузку на российской ракете.

Собеседник агентства уточнил, что Маск планировал запустить ряд разных полезных нагрузок на нескольких ракетах, а не одной.

Ранее Маск заявил, что люди могут оказаться на Марсе через четыре года.