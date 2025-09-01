На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбой сына

Отец Маска Эррол заявил, что сын просил его не ехать в РФ, но он его не послушал
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отговаривал отца от поездки в Москву, однако тот его не послушал. Об этом рассказал сам Эррол Маск в интервью испанской газете El Mundo.

«Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось», — признался отец Маска.

Эррол заявил, что оказался впечатлен безопасностью российской столицы. Он назвал Москву «настоящей жемчужиной» и идеальным городом, где «все чисто и аккуратно».

Отец Илона Маска посетил Москву в начале июня для участия в «Форуме будущего 2050». Во время своего визита бизнесмен в том числе прогулялся по Красной площади, а также попробовал борщ и котлеты. Он отметил, что в американской прессе Россию описывают как «очень плохое место, где жуткие люди». Эррол заявил, что это «полная чушь».

От поездки в Москву у отца Маска остались самые хорошие впечатления. Он назвал столицу России «самым великолепным городом в мире». По его мнению, Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

Также Эррол Маск отметил красоту российских женщин, назвав их одними из самых красивых в мире. Он заявил, что россиянки «все могли бы быть моделями».

Ранее отец Маска раскритиковал идею сына о полетах на Марс.

