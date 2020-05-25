В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подцепить COVID-19 от насекомого

Вероятность того, что коронавирусную инфекцию человек может подцепить от насекомого, мала. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф в Telegram-канале со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что коронавирус SARS-CoV-2 является респираторным вирусом, в основном он передается воздушно-капельным путем.

При этом при контакте с едой мух и других насекомых человек может столкнуться с дизентерией, глистными инвазиями, брюшным тифом, холерой.

В Роспотребнадзоре советуют тщательно мыть овощи и фрукты перед их употреблением, дезинфицировать поверхности, а также уделить особое внимание чистоте посуды и рук.

По состоянию на 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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