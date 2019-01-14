Ученые не смогли связаться со «Спектром-Р»

Специалисты завершили сеанс связи с орбитальным телескопом «Спектр-Р», связаться с аппаратом не удалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника гендиректора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.

Он рассказал, что «программа дня» была полностью выполнена. Блошенко отметил, что для связи с аппаратом были задействованы станции Уссурийск и Медвежьи Озера.

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«В настоящее время проводится анализ предпринятых мер и готовятся предложения по дальнейшей программе работ», — заключил Блошенко.

Ранее источник сообщал, что «Спектр-Р» не был застрахован.