Совсем не про евреев: о ком на самом деле «Протоколы сионских мудрецов»?

10 сентября 1903 года в черносотенной газете «Знамя» была опубликована «Программа завоевания мира евреями», позже получившая известность как «Протоколы сионских мудрецов». Это известная фальшивка XX века, внесшая огромную лепту в разжигание антисемитизма по всему миру. Парадокс в том, что их текст написан на основе реальных событий, вот только к евреям они не имели никакого отношения.

«Краткое содержание «Протоколов»

«Протоколы собраний сионских мудрецов» — это квинтэссенция конспирологической мысли. В этом тексте, который якобы был неизвестным образом получен от члена некоего тайного еврейского общества, излагается программа по завоеванию им всего мира и низвержению традиционной власти. Этот план можно описать как циклопическую по задумке манипуляцию в духе Макиавелли. Обладая большими финансами и разветвленной агентурной сетью по всему миру, заговорщики планируют стать кукловодами множества марионеток.

Они будут из тени руководить партиями, предпринимателями, правительствами, газетами, никак, на первый взгляд, между собой не связанными. Каждая из этих марионеток будет поддерживать благовидные и популярные идеи, но за этими идеями будет стоять скрытая повестка.

Во всех концах мира слова — «свобода, равенство, братство» — становили в наши ряды через наших слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши знамена. Протоколы сионских мудрецов

Конечная цель этой цепи манипуляций — приведение к власти над миром иудейского царя.

Главным методом заговорщики считают игру на страстях и низменных качествах людей, в первую очередь — любви к деньгам. Подкуп и другие формы финансового давления будут использоваться для контроля осознанных соучастников заговора, а народные массы будут обмануты многочисленными марионетками мудрецов.

Наверняка многие слышали подобные тезисы о «еврейском заговоре», и в таком виде они даже не кажутся совсем безумными. Даже те, кто понимает абсурдность идеи глобального еврейского заговора, могут признавать, что предложенные методы могут использоваться для захвата власти кем угодно.

Приведенный выше пересказ — выжимка рационального зерна «Протоколов». Как выяснили исследователи в XX веке, это рациональное зерно было списано неизвестным автором из другого текста на другую тему, основанного на реальных событиях. Таким образом, за многими идеями вымышленных «мудрецов» скрывается реальный, хорошо известный человек. Вот только в «Протоколах» здравые рассуждения о том, как деспот может захватить власть, оказались погребены под фантазиями о еврейском заговоре.

Лига суперзлодеев

Вопрос, который может возникнуть у исследователя на первых страницах «Протоколов», — что за текст перед ним? В исходном издании он был заявлен как точный протокол заседания, на котором обсуждался захват власти евреями. Вести запись важной дискуссии — довольно естественный шаг, но в «Протоколах» нет ни дискуссии, ни даже указаний, кому какая реплика принадлежит.

Текст написан в формате длинного монолога от имени «мы», иногда переходящего в безымянное «я».

Итак, я формулирую нашу систему с нашей и гоевской (не еврейской) точек зрения. <...> Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит. Протоколы сионских мудрецов

Возникает ощущение, что мудрецы-заговорщики собрались не для обсуждения планов, а для хорового повторения чего-то общеизвестного среди них. Но тогда зачем собираться?

Не похоже это и на изложение планов, поскольку в нем почти нет конкретики, а большая часть текста посвящена обсуждению человеческой природы и политики.

Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями. Протоколы сионских мудрецов

Поэтому «Протоколы» напоминают философский трактат либо же пособие для начинающих мудрецов, но больше всего — финальный монолог злодея из плохого фильма, в котором он в подробностях рассказывает героям о своих идеях и планах.

С монологом суперзлодея текст роднит также нарциссизм и нарочитая социопатия. Люди обычно не склонны считать себя плохими, но мудрецы даже не пытаются скрыть, что несут человечеству зло.

Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном — в вырождении гоев. Протоколы сионских мудрецов

Для сравнения, даже нацисты в секретных документах никогда не писали прямо, что массовое убийство евреев является государственной политикой, стараясь использовать вместо этого эвфемизмы.

Болтовня и космополитизм

Некоторые люди, рассказывая о своей работе, часто погружаются в мелкие детали и конкретику, которая ни о чем не говорит стороннему человеку. Мудрецы же, которые самохвальным монологом излагают тайную доктрину управления миром, видимо, не страдают этим недугом, хотя могли бы.

Создав всеми доступными нам путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего неведения завидуют с детства и чьи имущества им можно будет тогда грабить. Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен и нами приняты меры к ограждению своих. Протоколы сионских мудрецов

О каком кризисе идет речь: дефиците продовольствия, закрытии предприятий, о дефолте? Как можно управлять агрессивной толпой, с которой уже не смогли совладать полиция и королевская гвардия, если толпа от природы стихийна? Наверняка можно придумать для этого хитрые способы, даже устроить дискуссию о том, какой из них лучше, но мудрецов такие вопросы не интересуют.

Другая идея мудрецов — контроль над прессой всех идейных направлений. Они планируют создавать иллюзию свободы слова и разнообразия мнений, но каждое из них будет под контролем.

Все наши газеты будут всевозможных направлений — аристократического, республиканского, революционного, даже анархического — пока, конечно, будет жить конституция... Они, как индийский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений. Протоколы сионских мудрецов

Идея издавать газеты под чужим флагом — здравая и известная, — чего стоит только знаменитое внедрение агентов КГБ в «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной). Однако от протоколов тайных собраний, где обсуждают управление миром, читатель ждет конкретики: как именно можно взять под контроль все ключевые газеты и не допускать популярных альтернатив, да еще и используя в качестве основного оружия деньги, а не тайную полицию и аресты?

Отсылка к индуистской мифологии также многих насторожит, и это не единственное место в тексте, которое выдает в авторах протоколов не еврейских ультранационалистов, а безродных космополитов.

Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда говорили, что для достижения серьезной цели не следует останавливаться перед средствами и считать число жертв. Протоколы сионских мудрецов

В «нашем мудреце» легко угадывается фигура Никколо Макиавелли, автора концепции «цель оправдывает средства». Он был итальянским политтехнологом XVI века, не очень древним и, разумеется, не евреем.

В «Протоколах» нет отсылок к Торе и тем более Талмуду, если не считать грубого передергивания.

Тот, кто не с нами, тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей. Протоколы сионских мудрецов

В то же время настоящие евреи-сионисты (сторонники создания Израиля) использовали библейские образы непрерывно и делают это до сих пор.

Наконец, некоторые мысли мудрецов и вовсе звучат как шутка.

Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чем дело, раньше времени, но для этого у нас в запасе такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут. Метрополитеновые подземные ходы — коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран. Протоколы сионских мудрецов

Такой мудрец породил бы неловкую ситуацию, если бы попал на допрос в НКВД: он бы написал признание, что рыл в Москве тоннель для подрыва товарища Сталина, а начальство бы решило, что ретивые чекисты в очередной раз запытали кого-то и заставили выдумывать околесицу.

Плагиат

На самом деле британская газета Times еще в 1921 году выяснила наиболее вероятное происхождение текста «Протоколов». Это перефразированная копия французского памфлета «Диалоги в аду между Монтескьё и Макиавелли», что хорошо объясняет неявные цитаты итальянского мыслителя в тексте. В ней Монтескьё, один из создателей современного либерализма, спрашивает у собеседника: почему тот, будучи некогда ярым республиканцем и сторонником свободы, в итоге сменил взгляды и написал «Государь», настольную книгу всех деспотов?

Макиавелли отвечает, что он реалист, и дальше пытается объяснить, почему его методы контроля общества прямо вытекают из человеческой природы и как бы он захватил власть в наши дни (в середине XIX века). «Протоколы» почти полностью копируют структуру «Диалогов», их тезисы, а огромные куски текста представляют собой слегка адаптированный перевод французского оригинала. Только вместо Макиавелли идеи приписываются евреям.

Понимание текста как диалога с Монтескьё также объясняет многие странности в нем. Например, призыв управлять «устрашением, а не академическими рассуждениями». Ведь монархи базировали свою власть на традиции и религии, а не философии, но именно Монтескьё надеялся повлиять на людей академическими трактатами о свободе и устройстве власти.

«Диалоги» были изданы в 1864 году в Женеве, но распространения не получили и остались раритетом, потому что были сразу запрещены французской цензурой. Причина этого крылась в слишком очевидных параллелях. Францией на тот момент правил Наполеон III — отец современного популизма, прославившийся тем, что правил не железным кулаком, а умелым лавированием между сословиями и партиями, тайно управляя их лидерами.

Идя на президентские выборы, бедным он обещал победить безработицу и обеспечить пенсиями, богатым — гарантии прав собственности и рыночную экономику, либералам — свободу прессы, консерваторам — католические традиции, бонапартистам — свое происхождение от Наполеона Бонапарта.

close Наполеон III Franz Xaver Winterhalter

Какое-то время он был авторитарным президентом при действующей конституции, но потом поменял ее и провозгласил себя императором в конституционной монархии. Все его гарантии были ложью, все декларируемые свободы — фиктивными. Например, в парламент в теории мог избраться любой депутат, но при вступлении в должность должен был присягнуть на верность императору. Он не мог просто вывести на улицы войска и заявить о своей абсолютной власти, но мог умелыми интригами разлагать любую оппозицию, подминая ее под себя и лишая сил и организации.

Так, он пытался насадить среди народа идею, что «Наполеон хороший, бояре плохие». И потому Макиавелли в аду предлагает систему показушных челобитных, которые правитель удовлетворяет выборочно. Это, по мнению итальянского мыслителя, вселяет в народ веру.

Когда несчастного притесняют, он говорит «если бы только об этом узнал король!». Когда люди хотят отомстить и надеются на помощь, они говорят «Погодите, король узнает!». Диалоги в аду между Монтескьё и Макиавелли

Точно такой же отрывок есть в «Протоколах», но касается он тактики правления иудейского царя.

Ореол власти требует для своего существования, чтобы народ мог сказать, «когда бы знал об этом Царь» или «Царь об этом узнает». Протоколы сионских мудрецов

Аналогия захвата прессы по методу божества Вишну, опора на низменные черты, контроль толп под чужим флагом — все это также плагиат из «Диалога».

В этом свете становится понятно отсутствие деталей: ведь автор памфлета хотел сатирически изобразить всем известные вещи, а не научить кого-то чему-то или создать план захвата власти. Ради деталей желающие могли просто открыть любую французскую политическую газету. Кроме того, поскольку исходный текст был написан как диалог, вполне естественно, что монолог на его основе выглядит очень странно.

Наполеон III окончил свою жизнь, покрытый позором, развязав войну против Германии Бисмарка и с треском ее проиграв, лишившись власти в 1870 году. Но, с другой стороны, он успел добиться в своем деле (захвата власти) грандиозных успехов, и потому его, хоть и с натяжкой, можно назвать мудрецом. К евреям, правда, он не имел никакого отношения, так что книгу было бы справедливее назвать «Протоколы французских популистов».

Загадкой остается лишь то, как малоизвестный и нишевый, давно неактуальный на конец XIX века памфлет оказался в руках русских ультраправых антисемитов, которые его перевели, переписали и издали. Получил он успех гораздо больший, чем рассчитывали авторы. Его перевели на все основные мировые языки, он продолжил дорогу для Холокоста, а в арабском мире популярен до сих пор как доказательство еврейского коварства.

В итоге получился парадокс: настоящий автор фальшивых «Протоколов» был бессовестным плагиатором и не обладал даже толикой литературного таланта — его текст крайне тяжело читать. В то же время ему удалось написать одну из самых известных и влиятельных книг XX века и не получить за нее никакой славы: ведь попытка заявить о своем авторстве была бы разоблачением изложенных антисемитских идей.

Так и зачитываются сторонники теории еврейского заговора трудом какого-то косноязычного анонима.