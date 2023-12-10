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Президент, который предал конституцию: как Наполеон III пришел к власти

Наполеон III победил на президентских выборах 175 лет назад

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Наполеон III

Наполеон III

Franz Xaver Winterhalter
Наполеон III искренне считал себя наследником великого императора и всю жизнь шел к тому, чтобы править Францией. Ради этого он притворялся демократом и даже победил на президентских выборах, но вскоре изменил присяге, устроил переворот, растоптал конституцию и стал императором. Он долго выдавал себя за «нового Наполеона», и для многих иллюзия была убедительной — пока немцы не разгромили его в первом же крупном сражении и не взяли в плен со всей армией. О самой успешной попытке возомнить себя Наполеоном — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие бонапартисты?

Французская революция 1789 года, которую в устаревшей литературе именуют Великой, навсегда изменила облик Франции и всей Европы. Она началась как борьба за конституционную монархию, но привела к победе радикальных революционеров-республиканцев, желавших уничтожить Старый порядок. Они упразднили дворянство, провозгласили всеобщее равенство и верховенство свобод гражданина, отменили все феодальное наследие и католическую веру.

Однако народ вскоре устал от самых ярых революционеров-якобинцев, от их террора и безумных реформ вроде введения 10-месячного календаря. Диктатуру якобинцев свергли, и в 1799 году после чреды нестабильных слабых правительств к власти пришел Наполеон. Помимо завоеваний и сражений, он прославился тем, что пытался примирить Старый порядок с идеями Революции.

Он короновался как император, отменил самые одиозные решения, создал новое дворянство взамен упраздненного, вернул католицизм в качестве национальной религии, а так же создал самую прогрессивную на тот момент систему гражданского права и восстановил экономику. Наполеон был компромиссной фигурой, но с каждым годом он все больше и больше покушался на свободы граждан, а общество устало от его бесконечных военных авантюр.

В итоге в 1814 году под давлением войск антифранцузской коалиции Наполеона свергли и к власти вернулись Бурбоны, которые практически восстановили Старый порядок.

К 1830-м во Франции существовали три крупные политические силы: сторонники Бурбонов и Старого порядка, готовые идти на многие компромиссы при соблюдении традиций; бонапартисты, призывающие к возрождению Наполеоновской империи, и республиканцы, среди которых зрел раскол на «либералов» (сами они себя так не называли) и социалистов.

В такой обстановке и начал свою карьеру будущий Наполеон III.

Наследник в изгнании

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Молодой Луи-Наполеон

Biographie des hommes du jour/Germain Sarrut et B. Saint-Edme

Луи-Наполеон Бонапарт родился 20 апреля 1808 года, во времена Первой империи. Его отцом был Людовик Бонапарт, брат Наполеона и один из законных наследников императора. Следовательно, претендовать на престол мог и сам Луи-Наполеон, но после поражения при Ватерлоо все Бонапарты были вынуждены бежать из страны. А потому детство и юность будущего императора прошли в Германии и Италии.

Луи-Наполеон искренне верил, что должен повторить судьбу своего великого предка. Он разработал собственную политическую теорию, объединив идеи республики и бонапартизма: «монархия, которая обеспечивает преимущества республики без ее минусов». Страной, считал он, должен править сильный император, опираясь на волю народа, которую тот выражает на свободных всеобщих выборах в парламент.

В 1840 году останки Наполеона I репатриировали во Францию, что спровоцировало новую волну бонапартистского движения. Этим и решил воспользоваться Луи-Наполеон, задумав повторить высадку 1814 года в Жюане своего предка: тогда свергнутый император сбежал из ссылки на Корсике и прошел мирным маршем на Париж, поскольку все посланные навстречу войска присягали ему.

Луи-Наполеон решил высадиться в Булони на берегу Ла-Манша вместе с 60 вооруженными сторонниками, но все пошло не по плану. Их задержали таможенники, солдаты гарнизона отказались поддержать мятеж, и в итоге заговорщиков окружили на пляже и арестовали. Ситуация напоминала водевильный спектакль по мотивам жизни Наполеона I.

«Это превосходит любую комедию. Сумасшедших не казнят, их просто запирают», — писала Le Journal des Débats.

В итоге суд приговорил мятежника к пожизненному заключению. Из тюрьмы ему удалось бежать в Лондон, хотя даже в заключении он оставался популярным публицистом.

Друг всех сословий

В феврале 1848 года началась новая революция, в ходе которой свергли Луи-Филиппа. Была провозглашена Вторая республика, и вернувшийся из ссылки Луи-Филипп сделал вид, что присягает ей на верность: «У меня нет никаких других амбиций, кроме служения своей стране».

Среди республиканцев шла ожесточенная борьба между «либералами» и социалистами. В июне крайне левые рабочие движения подняли в Париже восстание, и «либеральное» временное правительство не постеснялось утопить его в крови: около пяти тысяч мятежников сложили головы на баррикадах, еще пятнадцать тысяч сдались и были отправлены в тюрьмы.

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Кавалерия на улицах во время переворота

The Illustrated London News

Луи-Наполеон решил сыграть на этом противоречии. Он привлекал левую аудиторию и издал для рабочих очень популярную брошюру «Исчезновение пауперизма [нищеты]», но при этом был последовательным сторонником рыночной экономики и выглядел приемлемо для либералов и буржуазии. Также наследник Наполеона в июне не был в Париже, и потому не был связан ни с восстанием, ни с его подавлением.

На компромиссах строилась и его президентская кампания.

В предвыборном манифесте говорилось о поддержке «религии, семьи и собственности — вечной основы всякого социального порядка», но одновременно с этим провозглашалась цель победить безработицу, ввести пенсионное обеспечение и «внести в законы о промышленности те улучшения, которые не разоряют богатых, но которые обеспечивают благополучие каждого и процветание всех».

При этом доверенными лицами Луи-Наполеона были ветераны армии времен Империи, и в целом он всячески эксплуатировал память о великом предке, хоть и скрывал намерение стать императором. «Мы доверяем ему, он носит великое имя», — писала L'Evenement, газета Виктора Гюго.

Выборы проходили 10-11 декабря, и Луи-Наполеон победил на них, набрав 75% голосов. Второе место занял генерал Луи-Эжен Кавеньяк, командовавший подавлением мятежа социалистов. 20 декабря Луи-Наполеон вступил в должность, присягнув на верность Республике и конституции. Многие депутаты были смущены, поскольку считали, что избранный президент нагло лжет, и потому аплодисментов было мало.

Поправки к конституции

С этого момента будущий Наполеон III окончательно уверился в своей судьбе: он был законным наследником трона Наполеона I, но победил на свободных выборах. Начался его путь к трону, и президент стал повсюду ходить в помпезной форме армейского офицера, а не в гражданском костюме.

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Наполеон I Бонапарт и Наполеон III

Jacques-Louis David/Franz Xaver Winterhalter

Затем он, вопреки решению Национального собрания, помог вернуть власть над Римом папе Пию IX, которого свергли итальянские республиканцы. Это вызвало ярость среди депутатов, и в ответ президент начал сближаться с военными, ездить по стране и вести пропаганду против парламента. Она была успешной, и все чаще войска приветствовали Луи-Наполеона криком «да здравствует император», хотя по строевому уставу Республики при виде президента полагалось молчание.

По конституции 1848 года президент был обязан уйти в отставку по окончании четырехлетнего срока.

Луи-Наполеон собирался баллотироваться повторно и добивался внесения поправки, утверждая, что четырех лет недостаточно для полной реализации его политической и экономической программы.

Однако в 1851 году он не набрал достаточное число голосов депутатов, чтобы внести поправку, и потому перешел к более решительным мерам.

В ночь на 2 декабря 1851 года войска незаметно заняли в Париже национальную типографию, Дворец Бурбонов, редакции газет и стратегически важные районы. Утром парижане обнаружили по городу плакаты, объявляющие о роспуске Национального собрания, новых выборах, осадном положении в городе и прилегающих департаментах. Оппозицию подавили с помощью армии: 239 человек отправились в исправительную колонию, около 10 тыс. изгнали из материковой Франции. Указ от 17 февраля 1852 года ввел строгую цензуру печати. ​​Ни одна газета, посвященная политическим или социальным вопросам, не могла выходить без разрешения правительства.

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Наполеон III в 1852 году

Metropolitan Museum of Art

2 декабря 1852 года Вторую республику упразднили, и президента короновали как императора Наполеона III. Его правление запомнилось французам плутовством и действиями исподтишка. Например, формально в стране существовали свободные выборы в парламент, но любой депутат был обязан присягнуть императору на верность. Поэтому даже если оппозиционный кандидат побеждал на выборах, он не мог вступить в должность, так как не был готов давать ложную клятву.

Наполеон III прославился манипуляциями общественным мнением. Знаменитая фальшивка «Протоколы Сионских мудрецов» о всемирном заговоре евреев — это плагиат запрещенного тогда во Франции памфлета «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», направленного против режима Наполеона III.

«Все наши газеты будут всевозможных направлений — аристократического, республиканского, революционного, даже анархического — пока, конечно, будет жить конституция… Они, как индийский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений», — писал автор «Протоколов», копируя антинаполеоновский памфлет.

«Индейка, которая считает себя орлом»

Многие считали Наполеона III пародией на своего великого предка: он мечтал им стать, но не имел и тени его способностей. Особенно ярко это проявилось во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов. Наполеон III рассчитывал на легкую победу над объединенными германскими государствами, возглавляемыми Отто фон Бисмарком, и смело повел войска в генеральное сражение при Седане.

Там его полководческая бездарность проявилась в полной мере, поскольку французская армия была наголову разгромлена, окружена и капитулировала в полном составе. В плен попал и сам император. Война была проиграна, Вторая империя пала, а в насмешку над вечным врагом Бисмарк провозгласил создание Германской империи прямо в Версальском дворце. Остаток дней, как и свою молодость, бывший глава Второй империи провел в изгнании.

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Наполеон III в плену в Бисмарка

Wilhelm Camphausen

Но были у Наполеона III и удачные проекты. Среди них — «Османизация Парижа» — план полной реконструкции города и превращения его в величественную столицу империи, с широкими проспектами, живописными бульварами и подобающей архитектурой. Такой облик Париж сохранил вплоть до наших дней.

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