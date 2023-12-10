Президент, который предал конституцию: как Наполеон III пришел к власти Наполеон III победил на президентских выборах 175 лет назад

Наполеон III искренне считал себя наследником великого императора и всю жизнь шел к тому, чтобы править Францией. Ради этого он притворялся демократом и даже победил на президентских выборах, но вскоре изменил присяге, устроил переворот, растоптал конституцию и стал императором. Он долго выдавал себя за «нового Наполеона», и для многих иллюзия была убедительной — пока немцы не разгромили его в первом же крупном сражении и не взяли в плен со всей армией. О самой успешной попытке возомнить себя Наполеоном — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие бонапартисты?

Французская революция 1789 года, которую в устаревшей литературе именуют Великой, навсегда изменила облик Франции и всей Европы. Она началась как борьба за конституционную монархию, но привела к победе радикальных революционеров-республиканцев, желавших уничтожить Старый порядок. Они упразднили дворянство, провозгласили всеобщее равенство и верховенство свобод гражданина, отменили все феодальное наследие и католическую веру.

Однако народ вскоре устал от самых ярых революционеров-якобинцев, от их террора и безумных реформ вроде введения 10-месячного календаря. Диктатуру якобинцев свергли, и в 1799 году после чреды нестабильных слабых правительств к власти пришел Наполеон. Помимо завоеваний и сражений, он прославился тем, что пытался примирить Старый порядок с идеями Революции.

Он короновался как император, отменил самые одиозные решения, создал новое дворянство взамен упраздненного, вернул католицизм в качестве национальной религии, а так же создал самую прогрессивную на тот момент систему гражданского права и восстановил экономику. Наполеон был компромиссной фигурой, но с каждым годом он все больше и больше покушался на свободы граждан, а общество устало от его бесконечных военных авантюр.

В итоге в 1814 году под давлением войск антифранцузской коалиции Наполеона свергли и к власти вернулись Бурбоны, которые практически восстановили Старый порядок.

К 1830-м во Франции существовали три крупные политические силы: сторонники Бурбонов и Старого порядка, готовые идти на многие компромиссы при соблюдении традиций; бонапартисты, призывающие к возрождению Наполеоновской империи, и республиканцы, среди которых зрел раскол на «либералов» (сами они себя так не называли) и социалистов.

В такой обстановке и начал свою карьеру будущий Наполеон III.

Наследник в изгнании

close 100% Молодой Луи-Наполеон Biographie des hommes du jour/Germain Sarrut et B. Saint-Edme

Луи-Наполеон Бонапарт родился 20 апреля 1808 года, во времена Первой империи. Его отцом был Людовик Бонапарт, брат Наполеона и один из законных наследников императора. Следовательно, претендовать на престол мог и сам Луи-Наполеон, но после поражения при Ватерлоо все Бонапарты были вынуждены бежать из страны. А потому детство и юность будущего императора прошли в Германии и Италии.

А правда ли он Бонапарт? В законности происхождения Наполеона III были большие сомнения. Его мать Гортензию де Богарне выдали за Людовика насильно, и потому она имела нескольких любовников и не жила с мужем. Более того, за девять месяцев до рождения Луи-Наполеона супруги находились за многие сотни километров друг от друга, так что либо мальчик родился на три недели раньше срока, либо от другого отца. Точный ответ на этот вопрос не может дать даже современная генетическая экспертиза останков, но в любом случае Людовик сына признал.

Луи-Наполеон искренне верил, что должен повторить судьбу своего великого предка. Он разработал собственную политическую теорию, объединив идеи республики и бонапартизма: «монархия, которая обеспечивает преимущества республики без ее минусов». Страной, считал он, должен править сильный император, опираясь на волю народа, которую тот выражает на свободных всеобщих выборах в парламент.

В 1840 году останки Наполеона I репатриировали во Францию, что спровоцировало новую волну бонапартистского движения. Этим и решил воспользоваться Луи-Наполеон, задумав повторить высадку 1814 года в Жюане своего предка: тогда свергнутый император сбежал из ссылки на Корсике и прошел мирным маршем на Париж, поскольку все посланные навстречу войска присягали ему.

Луи-Наполеон решил высадиться в Булони на берегу Ла-Манша вместе с 60 вооруженными сторонниками, но все пошло не по плану. Их задержали таможенники, солдаты гарнизона отказались поддержать мятеж, и в итоге заговорщиков окружили на пляже и арестовали. Ситуация напоминала водевильный спектакль по мотивам жизни Наполеона I.

«Это превосходит любую комедию. Сумасшедших не казнят, их просто запирают», — писала Le Journal des Débats.

В итоге суд приговорил мятежника к пожизненному заключению. Из тюрьмы ему удалось бежать в Лондон, хотя даже в заключении он оставался популярным публицистом.

Друг всех сословий

В феврале 1848 года началась новая революция, в ходе которой свергли Луи-Филиппа. Была провозглашена Вторая республика, и вернувшийся из ссылки Луи-Филипп сделал вид, что присягает ей на верность: «У меня нет никаких других амбиций, кроме служения своей стране».

Среди республиканцев шла ожесточенная борьба между «либералами» и социалистами. В июне крайне левые рабочие движения подняли в Париже восстание, и «либеральное» временное правительство не постеснялось утопить его в крови: около пяти тысяч мятежников сложили головы на баррикадах, еще пятнадцать тысяч сдались и были отправлены в тюрьмы.

close 100% Кавалерия на улицах во время переворота The Illustrated London News

Луи-Наполеон решил сыграть на этом противоречии. Он привлекал левую аудиторию и издал для рабочих очень популярную брошюру «Исчезновение пауперизма [нищеты]», но при этом был последовательным сторонником рыночной экономики и выглядел приемлемо для либералов и буржуазии. Также наследник Наполеона в июне не был в Париже, и потому не был связан ни с восстанием, ни с его подавлением.

На компромиссах строилась и его президентская кампания.

В предвыборном манифесте говорилось о поддержке «религии, семьи и собственности — вечной основы всякого социального порядка», но одновременно с этим провозглашалась цель победить безработицу, ввести пенсионное обеспечение и «внести в законы о промышленности те улучшения, которые не разоряют богатых, но которые обеспечивают благополучие каждого и процветание всех».

При этом доверенными лицами Луи-Наполеона были ветераны армии времен Империи, и в целом он всячески эксплуатировал память о великом предке, хоть и скрывал намерение стать императором. «Мы доверяем ему, он носит великое имя» , — писала L'Evenement, газета Виктора Гюго.

Выборы проходили 10-11 декабря, и Луи-Наполеон победил на них, набрав 75% голосов. Второе место занял генерал Луи-Эжен Кавеньяк, командовавший подавлением мятежа социалистов. 20 декабря Луи-Наполеон вступил в должность, присягнув на верность Республике и конституции. Многие депутаты были смущены, поскольку считали, что избранный президент нагло лжет, и потому аплодисментов было мало.

Поправки к конституции

С этого момента будущий Наполеон III окончательно уверился в своей судьбе: он был законным наследником трона Наполеона I, но победил на свободных выборах. Начался его путь к трону, и президент стал повсюду ходить в помпезной форме армейского офицера, а не в гражданском костюме.

close 100% Наполеон I Бонапарт и Наполеон III Jacques-Louis David/Franz Xaver Winterhalter

Затем он, вопреки решению Национального собрания, помог вернуть власть над Римом папе Пию IX, которого свергли итальянские республиканцы. Это вызвало ярость среди депутатов, и в ответ президент начал сближаться с военными, ездить по стране и вести пропаганду против парламента. Она была успешной, и все чаще войска приветствовали Луи-Наполеона криком «да здравствует император», хотя по строевому уставу Республики при виде президента полагалось молчание.

По конституции 1848 года президент был обязан уйти в отставку по окончании четырехлетнего срока.

Луи-Наполеон собирался баллотироваться повторно и добивался внесения поправки, утверждая, что четырех лет недостаточно для полной реализации его политической и экономической программы.

Однако в 1851 году он не набрал достаточное число голосов депутатов, чтобы внести поправку, и потому перешел к более решительным мерам.

В ночь на 2 декабря 1851 года войска незаметно заняли в Париже национальную типографию, Дворец Бурбонов, редакции газет и стратегически важные районы. Утром парижане обнаружили по городу плакаты, объявляющие о роспуске Национального собрания, новых выборах, осадном положении в городе и прилегающих департаментах. Оппозицию подавили с помощью армии: 239 человек отправились в исправительную колонию, около 10 тыс. изгнали из материковой Франции. Указ от 17 февраля 1852 года ввел строгую цензуру печати. ​​Ни одна газета, посвященная политическим или социальным вопросам, не могла выходить без разрешения правительства.

close 100% Наполеон III в 1852 году Metropolitan Museum of Art

2 декабря 1852 года Вторую республику упразднили, и президента короновали как императора Наполеона III. Его правление запомнилось французам плутовством и действиями исподтишка. Например, формально в стране существовали свободные выборы в парламент, но любой депутат был обязан присягнуть императору на верность. Поэтому даже если оппозиционный кандидат побеждал на выборах, он не мог вступить в должность, так как не был готов давать ложную клятву.

Наполеон III прославился манипуляциями общественным мнением. Знаменитая фальшивка «Протоколы Сионских мудрецов» о всемирном заговоре евреев — это плагиат запрещенного тогда во Франции памфлета «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», направленного против режима Наполеона III.

«Все наши газеты будут всевозможных направлений — аристократического, республиканского, революционного, даже анархического — пока, конечно, будет жить конституция… Они, как индийский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений», — писал автор «Протоколов», копируя антинаполеоновский памфлет.

«Индейка, которая считает себя орлом»

Многие считали Наполеона III пародией на своего великого предка: он мечтал им стать, но не имел и тени его способностей. Особенно ярко это проявилось во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов. Наполеон III рассчитывал на легкую победу над объединенными германскими государствами, возглавляемыми Отто фон Бисмарком, и смело повел войска в генеральное сражение при Седане.

Там его полководческая бездарность проявилась в полной мере, поскольку французская армия была наголову разгромлена, окружена и капитулировала в полном составе. В плен попал и сам император. Война была проиграна, Вторая империя пала, а в насмешку над вечным врагом Бисмарк провозгласил создание Германской империи прямо в Версальском дворце. Остаток дней, как и свою молодость, бывший глава Второй империи провел в изгнании.

close 100% Наполеон III в плену в Бисмарка Wilhelm Camphausen

Но были у Наполеона III и удачные проекты. Среди них — «Османизация Парижа» — план полной реконструкции города и превращения его в величественную столицу империи, с широкими проспектами, живописными бульварами и подобающей архитектурой. Такой облик Париж сохранил вплоть до наших дней.