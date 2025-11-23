На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президент Бразилии попытался сбежать из-под ареста

Reuters: Болсонару признался, что пытался вскрыть электронный браслет паяльником
Adriano Machado/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находясь под домашним арестом, признался, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованное видео с заявлением политика.

По данным агентства, бывший бразильский лидер с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет, однако не пояснил причин своих действий. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства и заменили его.

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис предоставил адвокатам политика ровно сутки на объяснение этого нарушения перед высшей инстанцией.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Ранее сообщалось, что у родственника бывшего президента Бразилии украли смартфон посреди дня.

